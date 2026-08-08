World Athletics U20 Championships 2026: Complete Day 4 Schedule in East Africa Time (EAT)

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Day 4 of the World Athletics U20 Championships features a packed schedule of finals, relays, and key field events.

As the World Athletics U20 Championships in Eugene, Oregon, enter a crucial stage, Day 4 promises a thrilling lineup featuring finals, field events, and competitive relays.

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The world’s top junior athletes will battle for podium glory across key events, while decathletes tackle the final stretch of their demanding multi-event discipline.

Fans across East Africa can tune in for an action-packed session spanning the evening hours straight through to early morning.

Full Day 4 Schedule (East Africa Time - EAT)

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19:00 – Men's 110m Hurdles 99.0cm (Decathlon U20)

19:30 – Women's 5000 Metres Race Walk (Final)

19:35 – Women's Triple Jump (Qualification)

20:00 – Men's Discus Throw 1.750kg (Decathlon - Group A)

20:10 – Men's 5000 Metres Race Walk (Final)

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20:45 – Women's 4x400 Metres Relay (Round 1)

21:20 – Men's 4x400 Metres Relay (Round 1)

21:35 – Men's Discus Throw 1.750kg (Decathlon - Group B)

21:55 – Women's 4x100 Metres Relay (Round 1)

22:00 – Men's Pole Vault (Decathlon - Group A)

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22:25 – Men's 4x100 Metres Relay (Round 1)

22:55 – Men's Discus Throw 1.750kg (Qualification - Group A)

23:10 – Men's Pole Vault (Decathlon - Group B)

00:15 – Men's Discus Throw 1.750kg (Qualification - Group B)

03:45 – Men's Javelin Throw (Decathlon - Group A)

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04:05 – Mixed 4x100 Metres Relay (Final)

04:10 – Men's High Jump (Final)

04:15 – Women's 400 Metres Hurdles (Semi-Finals)

04:20 – Women's Pole Vault (Final)

04:41 – Men's 400 Metres Hurdles (Semi-Finals)

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05:05 – Men's Javelin Throw (Decathlon - Group B)

05:08 – Men's 800 Metres (Final)

05:17 – Women's 800 Metres (Final)

05:25 – Men's Long Jump (Final)

05:33 – Women's 100 Metres Hurdles (Final)

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05:43 – Men's 110m Hurdles 99.0cm (Final)

05:53 – Women's 3000 Metres (Final)

06:16 – Men's 200 Metres (Final)

06:25 – Men's 1500 Metres (Decathlon U20)