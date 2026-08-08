Advertisement

World Athletics U20 Championships 2026: Complete Day 4 Schedule in East Africa Time (EAT)

Abigael Wafula
Abigael Wafula 08:28 - 08 August 2026
Add Pulse Sports as a preferred source on Google
World Athletics U20 Championships 2026: Complete Day 4 Schedule in East Africa Time (EAT)
World Athletics U20 Championships 2026: Complete Day 4 Schedule in East Africa Time (EAT)
Day 4 of the World Athletics U20 Championships features a packed schedule of finals, relays, and key field events.
Advertisement

As the World Athletics U20 Championships in Eugene, Oregon, enter a crucial stage, Day 4 promises a thrilling lineup featuring finals, field events, and competitive relays.

Advertisement

The world’s top junior athletes will battle for podium glory across key events, while decathletes tackle the final stretch of their demanding multi-event discipline.

Fans across East Africa can tune in for an action-packed session spanning the evening hours straight through to early morning.

Full Day 4 Schedule (East Africa Time - EAT)

Advertisement

19:00 – Men's 110m Hurdles 99.0cm (Decathlon U20)

19:30 – Women's 5000 Metres Race Walk (Final)

19:35 – Women's Triple Jump (Qualification)

20:00 – Men's Discus Throw 1.750kg (Decathlon - Group A)

20:10 – Men's 5000 Metres Race Walk (Final)

Advertisement

20:45 – Women's 4x400 Metres Relay (Round 1)

21:20 – Men's 4x400 Metres Relay (Round 1)

21:35 – Men's Discus Throw 1.750kg (Decathlon - Group B)

21:55 – Women's 4x100 Metres Relay (Round 1)

22:00 – Men's Pole Vault (Decathlon - Group A)

Advertisement

22:25 – Men's 4x100 Metres Relay (Round 1)

22:55 – Men's Discus Throw 1.750kg (Qualification - Group A)

23:10 – Men's Pole Vault (Decathlon - Group B)

00:15 – Men's Discus Throw 1.750kg (Qualification - Group B)

03:45 – Men's Javelin Throw (Decathlon - Group A)

Advertisement

04:05 – Mixed 4x100 Metres Relay (Final)

04:10 – Men's High Jump (Final)

04:15 – Women's 400 Metres Hurdles (Semi-Finals)

04:20 – Women's Pole Vault (Final)

04:41 – Men's 400 Metres Hurdles (Semi-Finals)

Advertisement

05:05 – Men's Javelin Throw (Decathlon - Group B)

05:08 – Men's 800 Metres (Final)

05:17 – Women's 800 Metres (Final)

05:25 – Men's Long Jump (Final)

05:33 – Women's 100 Metres Hurdles (Final)

Advertisement

05:43 – Men's 110m Hurdles 99.0cm (Final)

05:53 – Women's 3000 Metres (Final)

06:16 – Men's 200 Metres (Final)

06:25 – Men's 1500 Metres (Decathlon U20)

06:50 – Women's 200 Metres (Final)

Advertisement
Share
Subscribe
Advertisement
More from Pulse Sports Kenya
Gor Mahia Consoled by Millions After Heartbreaking CECAFA Kagame Cup Final Loss
Football
08.08.2026
Gor Mahia Consoled by Millions After Heartbreaking CECAFA Kagame Cup Final Loss
Stephen Ndangiri
Athletics
08.08.2026
Kenyan Race Walker Hit by Doping Blow After Historic Commonwealth Games Achievement
Michael Johnson Breaks Silence on Grand Slam Track Future After Clearing Athletes' Unpaid Dues
Athletics
08.08.2026
Michael Johnson Breaks Silence on Grand Slam Track Future After Clearing Athletes' Unpaid Dues
Rayon Sports Coach Reveals How His Side Overcame Pitch Concerns to Shock Gor Mahia in CECAFA Final
Football
08.08.2026
Rayon Sports Coach Reveals How His Side Overcame Pitch Concerns to Shock Gor Mahia in Kagame Cup Final
Job Ochieng: Spanish Top-Flight Club Makes Key Decision on Harambee Stars Winger Ahead of New Season
Harambee Stars
08.08.2026
Job Ochieng: Spanish Top-Flight Club Makes Key Decision on Harambee Stars Winger Ahead of New Season
Tyler Onyango: Why English Club Moved Quickly for Harambee Stars Prospect After Everton Exit
Harambee Stars
08.08.2026
Tyler Onyango: Why English Club Moved Quickly for Harambee Stars Prospect After Everton Exit