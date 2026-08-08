World Athletics U20 Championships 2026: Complete Day 4 Schedule in East Africa Time (EAT)
As the World Athletics U20 Championships in Eugene, Oregon, enter a crucial stage, Day 4 promises a thrilling lineup featuring finals, field events, and competitive relays.
The world’s top junior athletes will battle for podium glory across key events, while decathletes tackle the final stretch of their demanding multi-event discipline.
Fans across East Africa can tune in for an action-packed session spanning the evening hours straight through to early morning.
Full Day 4 Schedule (East Africa Time - EAT)
19:00 – Men's 110m Hurdles 99.0cm (Decathlon U20)
19:30 – Women's 5000 Metres Race Walk (Final)
19:35 – Women's Triple Jump (Qualification)
20:00 – Men's Discus Throw 1.750kg (Decathlon - Group A)
20:10 – Men's 5000 Metres Race Walk (Final)
20:45 – Women's 4x400 Metres Relay (Round 1)
21:20 – Men's 4x400 Metres Relay (Round 1)
21:35 – Men's Discus Throw 1.750kg (Decathlon - Group B)
21:55 – Women's 4x100 Metres Relay (Round 1)
22:00 – Men's Pole Vault (Decathlon - Group A)
22:25 – Men's 4x100 Metres Relay (Round 1)
22:55 – Men's Discus Throw 1.750kg (Qualification - Group A)
23:10 – Men's Pole Vault (Decathlon - Group B)
00:15 – Men's Discus Throw 1.750kg (Qualification - Group B)
03:45 – Men's Javelin Throw (Decathlon - Group A)
04:05 – Mixed 4x100 Metres Relay (Final)
04:10 – Men's High Jump (Final)
04:15 – Women's 400 Metres Hurdles (Semi-Finals)
04:20 – Women's Pole Vault (Final)
04:41 – Men's 400 Metres Hurdles (Semi-Finals)
05:05 – Men's Javelin Throw (Decathlon - Group B)
05:08 – Men's 800 Metres (Final)
05:17 – Women's 800 Metres (Final)
05:25 – Men's Long Jump (Final)
05:33 – Women's 100 Metres Hurdles (Final)
05:43 – Men's 110m Hurdles 99.0cm (Final)
05:53 – Women's 3000 Metres (Final)
06:16 – Men's 200 Metres (Final)
06:25 – Men's 1500 Metres (Decathlon U20)
06:50 – Women's 200 Metres (Final)