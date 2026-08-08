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Bet of the Day: Today’s Best Trusted Betting Picks for the Weekend

Adesoji Michael
Adesoji Michael 08:29 - 08 August 2026
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Zak Vyner (right) tussles for the ball with Dominik Szoboszlai of Liverpool in a pre-season clash. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
19:30 ITA Ascoli Calcio 1898 v Potenza Calcio Home 1UP BET NOW
19:00 NL PSV Eindhoven v Fortuna Sittard Home 2UP BET NOW
20:00 NL Alkmaar v ADO Den Haag Over 1.5 BET NOW
15:00 ENG Burnley v Notts County Over 1.5 BET NOW
15:00 ENG Cardiff City v Swindon Town Home 2UP BET NOW
17:30 ENG Colchester United v Southampton Away 2UP BET NOW
19:45 BEL St. Truidense VV v Lommel SK Over 1.5 BET NOW
15:00 NOR Viking FK v Sarpsborg 08 Home 2UP BET NOW
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