Bet of the Day: Today’s Best Trusted Betting Picks for the Weekend

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|17:00
|AUS
|VfB Hohenems v FC Lustenau
|Home win
|6-0
|18:00
|SWE
|Ostersunds FK v GIF Sundsvall
|Over 1.5
|1-0
|19:45
|ENG
|Wolves v Port Vale
|Home 2UP
|3-0
|19:45
|IRE
|Cork City FC v Kerry FC
|Over 1.5
|3-1
|20:00
|ENG
|Middlesbrough FC v Wrexham AFC
|Over 1.5
|1-0
|19:15
|SWI
|FC Aarau v FC Stade Nyonnais
|Home 2UP
|2-1
|18:30
|AUS
|SCR Altach v WSG Tirol
|Over 1.5
|3-1
|18:00
|AUS
|SC/ESV Parndorf 1919 v SV Donau Wien
|Home win
|6-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:30
|ITA
|Ascoli Calcio 1898 v Potenza Calcio
|Home 1UP
|BET NOW
|19:00
|NL
|PSV Eindhoven v Fortuna Sittard
|Home 2UP
|BET NOW
|20:00
|NL
|Alkmaar v ADO Den Haag
|Over 1.5
|BET NOW
|15:00
|ENG
|Burnley v Notts County
|Over 1.5
|BET NOW
|15:00
|ENG
|Cardiff City v Swindon Town
|Home 2UP
|BET NOW
|17:30
|ENG
|Colchester United v Southampton
|Away 2UP
|BET NOW
|19:45
|BEL
|St. Truidense VV v Lommel SK
|Over 1.5
|BET NOW
|15:00
|NOR
|Viking FK v Sarpsborg 08
|Home 2UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|POR
|Porto v Alverca Futebol
|Home 2UP
|BET NOW
|20:30
|POR
|Moreirense FC v Braga
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|INT
|UE Olot v CE Sabadell FC
|Away win
|BET NOW
|16:00
|ARM
|FC Shirak Gyumri v FC Noah Yerevan
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|CRO
|HNK Hajduk Split v NK Istra 1961
|Home 2UP
|BET NOW
|15:30
|SWI
|FC Sion v FC Vaduz
|Home 2UP
|BET NOW
|16:00
|UKR
|Veres Rivne v FC Dynamo Kyiv
|Over 1.5
|BET NOW
|13:30
|UKR
|FC Epitsentr Kamianets-Podilskyi v Shakhtar D
|Away 2UP
|BET NOW