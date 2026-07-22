WAFCON 2026 Schedule in EAT: Groups, Fixtures and Kick-Off Times as Harambee Starlets Seek World Cup Slot
The 2026 Women's Africa Cup of Nations (WAFCON) is set to kick off in Morocco, which will host the continent's premier women's football tournament for the third consecutive time.
This edition follows just one year after the delayed 2024 finals, where Nigeria clinched a record-extending 10th title.
Originally slated for March, the tournament was postponed by the Confederation of African Football (CAF) just 12 days before its scheduled start, with the governing body citing "unforeseen circumstances."
The competition now begins on Sunday, July 26, with Algeria taking on Senegal in the opening match in Rabat. The newly expanded 16-team format will feature 34 matches, culminating in the final on Sunday, 16 August.
This year's Wafcon carries added significance as it serves as the qualifier for the 2027 FIFA Women's World Cup in Brazil. The four semi-finalists will automatically secure their spots, while the four losing quarter-finalists will enter a play-off for two places at an intercontinental qualifier.
WAFCON 2026: Tournament Format and Groups
The 16 participating nations have been drawn into four groups of four. Host nation Morocco is in Group A and will face a North African derby against rivals Algeria.
Group A: Morocco, Senegal, Algeria, Kenya
Group B: South Africa, Burkina Faso, Ivory Coast, Tanzania
Group C: Nigeria, Egypt, Zambia, Malawi
Group D: Ghana, Mali, Cameroon, Cape Verde
WAFCON 2026: Key Fixtures and Schedule in East African Time
WAFCON 2026: Group Stage
Sunday, July 26
Group A: Algeria v Senegal, Olympic Stadium, Rabat – 20:00 EAT
Group A: Morocco v Kenya, Moulay Hassan Stadium, Rabat – 23:00 EAT
Monday, July 27
Group B: South Africa v Tanzania, Moulay Rachid Stadium, Casablanca – 20:00 EAT
Group B: Ivory Coast v Burkina Faso, Larbi Zaouli Stadium, Casablanca – 23:00 EAT
Tuesday, July 28
Group C: Zambia v Egypt, Olympic Stadium – 20:00 EAT
Group C: Nigeria v Malawi, Al Medina Stadium, Rabat – 23:00 EAT
Wednesday, July 29
Group D: Ghana v Cape Verde, Moulay Rachid Stadium – 20:00 EAT
Group D: Cameroon v Mali, Larbi Zaouli Stadium – 23:00 EAT
Thursday, July 30
Group A: Senegal v Kenya, Olympic Stadium – 20:00 EAT
Group A: Morocco v Algeria, Moulay Hassan Stadium – 23:00 EAT
Friday, July 31
Group B: South Africa v Ivory Coast, Moulay Rachid Stadium – 20:00 EAT
Group B: Burkina Faso v Tanzania, Larbi Zaouli Stadium – 23:00 EAT
Saturday, August 1
Group C: Egypt v Malawi, Moulay Hassan Stadium – 20:00 EAT
Group C: Nigeria v Zambia, Al Medina Stadium – 23:00 EAT
Sunday, August 2
Group D: Ghana v Cameroon, Moulay Rachid Stadium – 20:00 EAT
Group D: Mali v Cape Verde, Larbi Zaouli Stadium – 23:00 EAT
Monday, August 3
Group A: Senegal v Morocco, Moulay Hassan Stadium – 23:00 EAT
Group A: Kenya v Algeria, Olympic Stadium – 23:00 EAT
Tuesday, August 4
Group B: Burkina Faso v South Africa, Moulay Rachid Stadium – 23:00 EAT
Group B: Tanzania v Ivory Coast, Larbi Zaouli Stadium – 23:00 EAT
Wednesday, August 5
Group C: Egypt v Nigeria, Olympic Stadium – 23:00 EAT
Group C: Malawi v Zambia, Al Medina Stadium – 23:00 EAT
Thursday, August 6
Group D: Mali v Ghana, Moulay Rachid Stadium – 23:00 EAT
Group D: Cape Verde v Cameroon, Larbi Zaouli Stadium – 23:00 EAT
WAFCON 2026: Knockout Stages
Quarterfinals
Saturday, August 8
QF 2: Winner Group B v Second Place Group A, Moulay Rachid Stadium – 20:00 EAT
QF 1: Winner Group A v Second Place Group B, Moulay Hassan Stadium – 23:00 EAT
Sunday, August 9
QF 4: Winner Group D v Second Place Group C, Larbi Zaouli Stadium – 20:00 EAT
QF 3: Winner Group C v Second Place Group D, Al Medina Stadium – 23:00 EAT
Semifinals
Wednesday, August 12
SF 2: Winner QF2 v Winner QF3, Olympic Stadium – 20:00 EAT
SF 1: Winner QF1 v Winner QF4, Moulay Hassan Stadium – 23:00 EAT
WAFCON 2026: World Cup Play-off Matches
Thursday, August 13
Loser QF2 v Loser QF3, Larbi Zaouli Stadium – 20:00 EAT
Loser QF1 v Loser QF4, Moulay Rachid Stadium – 23:00 EAT
WAFCON 2026: Third Place Play-off
Saturday, August 15
Loser SF1 v Loser SF2, Olympic Stadium – 20:00 EAT
WAFCON 2026 Final
Sunday, August 16
Winner SF1 v Winner SF2, Moulay Hassan Stadium or Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat – 22:00 EAT