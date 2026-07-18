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Bet of the Day: Top Predictions for Saturday's Fixtures

Adesoji Michael
Adesoji Michael 08:29 - 18 July 2026
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Cape Verde's World Cup Fairytale Draws Tourists From Around the World
Cape Verde's World Cup Fairytale Draws Tourists From Around the World
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TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
17:00 NOR Viking FK v Sandefjord Fotball Home 2UP BET NOW
17:00 SCO Aberdeen v Queens Park FC Over 1.5 BET NOW
22:30 ECU LDU Quito v Leones Futbol Club Over 1.5 BET NOW
23:30 USA Chicago Red Stars v Angel City FC Over 1.5 BET NOW
20:00 CAN Cavalry FC v HFX Wanderers FC Home 2UP BET NOW
19:00 PAR Club Dr Benjamin Aceval v Resistencia SC Over 1.5 BET NOW
19:00 ARG Club Villa Dalmine v CA Defensores Unidos Home 2UP BET NOW
17:00 LIT FK Kauno Zalgiris v FA Siauliai Home 2UP BET NOW
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