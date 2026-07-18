Bet of the Day: Top Predictions for Saturday's Fixtures

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|11:30
|AUS
|Melbourne Knights v Brunswick City SC
|Home win
|2-0
|12:00
|AUS
|Perth SC v Western Knights SC
|Home win or draw
|3-3
|17:00
|BUL
|FK Spartak 1918 Varna v FC CSKA 1948
|Over 1.5
|2-2
|23:30
|BRA
|EC Bahia BA v Chapecoense SC
|Home win
|2-0
|21:15
|PER
|Sporting Cristal v Deportivo Garcilaso
|Over 1.5
|1-0
|20:15
|ICE
|Haukar Hafnarfjordur v Throttur Vogum
|Home win
|2-1
|19:15
|SLO
|NK Celje v Mura Murska Sobota
|Home win
|2-2
|18:00
|ICE
|KR Reykjavik v Volsungur
|Home win
|3-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|NOR
|Viking FK v Sandefjord Fotball
|Home 2UP
|BET NOW
|17:00
|SCO
|Aberdeen v Queens Park FC
|Over 1.5
|BET NOW
|22:30
|ECU
|LDU Quito v Leones Futbol Club
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|USA
|Chicago Red Stars v Angel City FC
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|CAN
|Cavalry FC v HFX Wanderers FC
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|PAR
|Club Dr Benjamin Aceval v Resistencia SC
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|ARG
|Club Villa Dalmine v CA Defensores Unidos
|Home 2UP
|BET NOW
|17:00
|LIT
|FK Kauno Zalgiris v FA Siauliai
|Home 2UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|FIN
|VPS Akatemia v SJK Akatemia/2
|Home win
|BET NOW
|23:00
|BRA
|America FC RN v Gama DF
|Home or draw
|BET NOW
|17:00
|KAZ
|FC Ordabasy v FC Yelimai
|Over 1.5
|BET NOW
|15:30
|SWE
|Hammarby IF v Degerfors IF
|Home 2UP
|BET NOW
|16:00
|LIT
|FK Kauno Zalgiris B v FK Babrungas Plunge
|Over 1.5
|BET NOW
|14:30
|URU
|Tacuarembo FC v Plaza Colonia
|Away or draw
|BET NOW
|15:00
|RUS
|Rodina-2 v FC Alania Vladikavkaz
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|BRA
|Fluminense de Feira FC BA v Feira FC BA
|Over 1.5
|BET NOW