Bet of the Day: Top Daily Betting Tips for Football Lovers

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|21:00
|WC
|Ecuador v Germany
|Home 1UP
|2-1
|2015
|ICE
|Vaengir Jupiters v Hafnir
|Home win
|6-0
|18:45
|KUW
|Kuwait SC v Kazma SC
|Home win
|0-0
|18:00
|SWE
|IFK Skovde FK v Lidkopings FK
|Home win
|1-2
|16:30
|FIN
|Piikkion Palloseura v Peimari Utd
|Away win
|2-2
|09:45
|MAL
|Selangor FC v Penang FC
|Home win
|4-0
|19:00
|BRA
|Red Bull Bragantino SP v Botafogo FR RJ
|Home or draw
|TBD
|18:15
|FIN
|Hoogee v EIF Akademi
|Away win
|2-4
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|Senegal v Iraq
|Home 2UP
|BET NOW
|17:00
|ARG
|CA River Plate (Arg) v Newell's Old Boys
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|BRA
|Gremio Osasco Audax EC SP v Porto Foot Ball SP
|Home win
|BET NOW
|19:30
|INT
|Cambrian United v Newport City FC
|Home win
|BET NOW
|22:30
|CAN
|HFX Wanderers FC v Pacific FC
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|IRE
|Wexford FC v Treaty United
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|CHI
|Santiago Wanderers v Deportes Recoleta
|Home win
|BET NOW
|19:30
|IRE
|Shamrock Rovers v Galway United FC
|Home 2UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|22:00
|WC
|Panama v England
|Away 2UP
|BET NOW
|22:00
|WC
|Croatia v Ghana
|Over 1.5
|BET NOW
|19:30
|ARG
|CD Armenio v CA Ituzaingo
|Home 2UP
|BET NOW
|21:15
|PER
|Comerciantes FC v CD Estudiantil Cni
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|RUS
|Spartak Moscow v Lokomotiv Moscow
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|LAT
|Rezeknes Fa/Bjss v JDFS Alberts
|Away win
|BET NOW
|15:00
|ARG
|Satsaid v Atletico Lanus
|Home win
|BET NOW
|22:00
|CHI
|Deportes Rengo v Colchagua CD
|Over 1.5
|BET NOW