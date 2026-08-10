Bet of the Day: Top Accumulator Predictions For The Day

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|18:00
|POR
|Porto v Alverca Futebol
|Home 2UP
|2-0
|20:30
|POR
|Moreirense FC v Braga
|Over 1.5
|2-2
|20:00
|INT
|UE Olot v CE Sabadell FC
|Away win
|0-3
|16:00
|ARM
|FC Shirak Gyumri v FC Noah Yerevan
|Over 1.5
|3-4
|20:00
|CRO
|HNK Hajduk Split v NK Istra 1961
|Home 2UP
|2-2
|15:30
|SWI
|FC Sion v FC Vaduz
|Home 2UP
|3-2
|16:00
|UKR
|Veres Rivne v FC Dynamo Kyiv
|Over 1.5
|1-2
|13:30
|UKR
|FC Epitsentr Kamianets-Podilskyi v Shakhtar D
|Away 2UP
|0-2
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|SWE
|IK Sirius v IF Brommapojkarna
|Home 2UP
|BET NOW
|19:30
|ROM
|ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe v Fotbal Club FCSB
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|NOR
|Baerum SK v KFUM 2
|Home win
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Goias EC GO v Londrina EC PR
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|ENG
|Plymouth Argyle v Exeter City
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|FAR
|NSI Runavik v Skala IF
|Home 2UP
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Norrby IF v Orebro SK
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|LIT
|Vilnius FK Zalgiris B v FK Kauno Zalgiris B
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:00
|INT
|Crvena Zvezda v Hapoel Be`er Sheva FC
|Home 2UP
|BET NOW
|20:00
|INT
|Lyon v Sparta Prague
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|ENG
|Havant & Waterlooville v Uxbridge FC
|Over 1.5
|BET NOW
|23:00
|INT
|Boca Juniors v Recoleta FC
|Home 2UP
|BET NOW
|19:45
|ENG
|Leatherhead FC v Welling United
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|ENG
|Eastbourne Borough v Three Bridges
|Home win
|BET NOW
|19:45
|ENG
|Chippenham Town v Yate Town
|Over 1.5
|BET NOW
|17:30
|DEN
|Ishoej IF v ASA Aarhus
|Over 1.5
|BET NOW