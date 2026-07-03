Bet of the Day: Today's Top Accumulator Predictions

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|16:30
|FIN
|Kultsu FC v Mikkelin Pallo-Kissat
|Home win
|3-2
|17:00
|EST
|FC Kuressaare v Tallinna FC Flora
|Away 2UP
|0-3
|20:15
|ICE
|Arborg v KFR
|Home win
|4-0
|20:15
|ICE
|Ulfanir v Hamar
|Away win
|2-2
|18:00
|ICE
|Thor Akureyri v KR Reykjavik
|Away 2UP
|3-3
|17:00
|FIN
|FC Jazz v KPV Kokkola
|Home win
|0-1
|20:00
|WC
|Spain v Austria
|Home 2UP
|3-0
|20:15
|ICE
|Vikingur Reykjavik v KA Akureyri
|Home 2UP
|3-2
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:00
|WC
|Australia v Egypt
|Over 0.5
|BET NOW
|23:00
|WC
|Argentina v Cape Verde
|Home 2UP
|BET NOW
|11:00
|AUS
|Edgeworth FC v Kahibah FC
|Home win
|BET NOW
|20:15
|ICE
|KF Aegir v Fylkir Reykjavik
|Away win
|BET NOW
|19:45
|IRE
|Saint Patrick´s Athletic FC v Galway United FC
|Over 1.5
|BET NOW
|16:30
|FIN
|Kopa v Stps
|Home or draw
|BET NOW
|19:30
|LEB
|Al Hikma v Nejmeh SC
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|IRE
|Derry City FC v Waterford FC
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|22:00
|WC
|Paraguay v France
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|EST
|Paide Linnameeskond v Parnu JK Vaprus
|Home win
|BET NOW
|19:00
|ARG
|San Lorenzo de Almagro v CA Independiente
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|USA
|North Carolina Courage v OL Reign
|Home or draw
|BET NOW
|17:00
|ICE
|KH Hlidarendi v KF Fjallabyggd
|Home win
|BET NOW
|16:00
|FIN
|Vaasan Palloseura v IFK Mariehamn
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|CAN
|Atletico Ottawa v Cavalry FC
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|INT
|Spain v Austria
|Home win
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