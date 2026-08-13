Bet of the Day: Today’s Most Trusted Betting Picks

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|TIPS
|BET
|18:00
|INT
|Besiktas Istanbul v FC Hradec Kralove
|Home 2UP
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|18:00
|INT
|Tromsoe IL v CFR Cluj
|Over 1.5
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|19:30
|INT
|Rangers v Jagiellonia Bialystok
|Home 2UP
|BET NOW
|19:45
|INT
|Heart of Midlothian FC v Benfica
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|FIN
|SJK-J v Vasa IFK
|Away win
|BET NOW
|18:30
|INT
|NSI Runavik v Lugano
|Away 2UP
|BET NOW
|19:00
|INT
|FC St. Gallen 1879 v Sheriff Tiraspol
|Over 1.5
|BET NOW
|19:15
|INT
|FC Sion v FC Noah Yerevan
|Home 2UP
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|BET
|17:30
|ITA
|Cagliari v SS Arezzo
|Over 1.5
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|19:30
|TUR
|Galatasaray Istanbul v Corum FK
|Home 2UP
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|19:45
|SCO
|Kilmarnock FC v Ayr United FC
|Over 1.5
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|20:15
|ICE
|Ellidi v Hafnir
|Home win
|BET NOW
|19:45
|WAL
|Llandudno FC v Holywell Town
|Home 2UP
|BET NOW
|19:45
|FRA
|EA Guingamp v US Boulogne
|Over 1.5
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|19:00
|URU
|CS Cerrito v Club Oriental de Football
|Over 1.5
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|19:00
|SAU
|Al Hilal SFC v Al-Faisaly FC
|Home 2UP
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