Advertisement

Bet of the Day: Today’s Most Trusted Betting Picks

Adesoji Michael
Adesoji Michael 07:27 - 13 August 2026
Add Pulse Sports as a preferred source on Google
Kenyan referee set for historic UEFA Super Cup assignment as PSG face Aston Villa. Image: Imago
FREE EXPERT TIPS
Advertisement
Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
18:00 INT Besiktas Istanbul v FC Hradec Kralove Home 2UP BET NOW
18:00 INT Tromsoe IL v CFR Cluj Over 1.5 BET NOW
19:30 INT Rangers v Jagiellonia Bialystok Home 2UP BET NOW
19:45 INT Heart of Midlothian FC v Benfica Over 1.5 BET NOW
17:00 FIN SJK-J v Vasa IFK Away win BET NOW
18:30 INT NSI Runavik v Lugano Away 2UP BET NOW
19:00 INT FC St. Gallen 1879 v Sheriff Tiraspol Over 1.5 BET NOW
19:15 INT FC Sion v FC Noah Yerevan Home 2UP BET NOW
Advertisement
Advertisement
Share
Subscribe
Advertisement
More from Pulse Sports Kenya
Fresh Twist as Kenyan-Born American Runner Denies Doping Despite Three-Year USADA Ban
Athletics
13.08.2026
Fresh Twist as Kenyan-Born American Runner Denies Doping Despite Three-Year USADA Ban: 'They Threaten Me'
Benny McCarthy on Why William Lenkupae is a Big Part of His Vision For Harambee Stars
Harambee Stars
13.08.2026
Harambee Stars Midfielder Secures New Opportunity in America After Finland Exit
Harambee Stars Prospect Gets Major Backing From English Club After Injury Woes
Harambee Stars
13.08.2026
Harambee Stars Prospect Gets Major Backing From English Club After Injury Woes: 'Very Exciting Potential'
Bet of the Day: Today’s Most Trusted Betting Picks
Bet Of The Day
13.08.2026
Bet of the Day: Today’s Most Trusted Betting Picks
Lionel Messi Casts Doubts About Football Future After Dad’s Death as Cristiano Ronaldo Offers Support
Football
12.08.2026
Lionel Messi Casts Doubts About Football Future After Dad’s Death as Cristiano Ronaldo Offers Support
Kenya to Host Africa Youth Continental WSH Elite Cup
Football
12.08.2026
Kenya to Host Africa Youth Continental WSH Elite Cup