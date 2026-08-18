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Bet of the Day: Today’s Elite Betting Tips From Football Experts

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:20 - 18 August 2026
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Allan Okello has left Yanga for AS FAR Rabat. Image: Yanga
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
19:00 SPL Diriyah Club v Al Nassr Club Over 1.5 BET NOW
19:45 ENG Dover Athletic FC v Tonbridge Angels Over 1.5 BET NOW
19:45 IRE Shelbourne LFC v Wexford Youths AFC Home win BET NOW
23:00 BRA Falcon SE v AD Atletico Gloriense SE Home win BET NOW
23:00 INT Recoleta FC v Boca Juniors Over 1.5 BET NOW
19:45 ENG Witham Town v Takeley Home win BET NOW
19:45 ENG Curzon Ashton FC v Bamber Bridge Over 1.5 BET NOW
19:45 ENG Horsham FC v Hampton & Richmond Borough Over 1.5 BET NOW
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