Bet of the Day: Today’s Elite Betting Tips From Football Experts

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|15:00
|EPL
|Nottingham Forest v Liverpool
|Away 1UP
|0-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:00
|SPL
|Diriyah Club v Al Nassr Club
|Over 1.5
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|19:45
|ENG
|Dover Athletic FC v Tonbridge Angels
|Over 1.5
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|19:45
|IRE
|Shelbourne LFC v Wexford Youths AFC
|Home win
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|23:00
|BRA
|Falcon SE v AD Atletico Gloriense SE
|Home win
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|23:00
|INT
|Recoleta FC v Boca Juniors
|Over 1.5
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|19:45
|ENG
|Witham Town v Takeley
|Home win
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|19:45
|ENG
|Curzon Ashton FC v Bamber Bridge
|Over 1.5
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|19:45
|ENG
|Horsham FC v Hampton & Richmond Borough
|Over 1.5
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|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|INT
|Celtic v LASK Linz
|Over 1.5
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|20:00
|ESP
|Atletico Madrid v Malaga CF
|Home 2UP
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|20:00
|INT
|Slovan Bratislava v NK Celje
|Over 1.5
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|15:00
|GRE
|APS Zakynthos v AE Kifisia FC
|Away 2UP
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|17:00
|GRE
|Panserraikos FC v Panthrakikos FC Komotini
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|BEL
|Maxline Vitebsk v FC Baranovichi
|Home 2UP
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|23:30
|BRA
|Fortaleza EC CE v Sao Bernardo FC
|Over 1.5
|BET NOW
|18:30
|SA
|Mamelodi Sundowns v Marumo Gallants FC
|Home 2UP
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