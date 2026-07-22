Bet of the Day: Strong Betting Options to Watch Today

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|17:00
|INT
|Sabah Masazir v Kuopion Palloseura
|Home or draw
|1-0
|17:00
|INT
|FC Iberia 1999 v Slovan Bratislava
|Over 1.5
|0-2
|17:00
|INT
|Mjallby AIF v Lincoln Red Imps
|Home 2UP
|3-0
|19:00
|INT
|Fenerbahce Istanbul v Gornik Zabrze
|Home win
|1-0
|20:00
|INT
|Larne FC v Crvena Zvezda
|Over 1.5
|0-4
|20:30
|ICE
|Fylkir Reykjavik v Afturelding
|Home win
|1-1
|12:35
|CHI
|Shanghai Shenhua FC v Qingdao Hainiu FC
|Home win
|4-1
|23:30
|BRA
|Atletico Mineiro MG v EC Bahia BA
|Over 1.5
|1-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|INT
|AC Omonia Nicosia v FC Kairat Almaty
|Over 1.5
|BET NOW
|12:00
|AUS
|Mindil Aces v Darwin Olympic SC
|Home win
|BET NOW
|16:30
|INT
|Nantes v La Roche Vendee Football
|Home win
|BET NOW
|19:00
|ICE
|Afturelding/Hviti/Alaf U19 v Grotta/Kria U19
|Away win
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Operario Ferroviario EC PR v AA Ponte Preta SP
|Over 1.5
|BET NOW
|23:00
|BRA
|Botafogo Fr RJ v Red Bull Bragantino SP
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|FIN
|JäPS/47 v Gnistan Ogeli
|Home win
|BET NOW
|17:00
|FIN
|FC Jyvaskyla Blackbird v Komeetat
|Home win
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|16:00
|INT
|FK Liepaja v FK Austria Wien
|Away win
|BET NOW
|16:00
|INT
|FK Termez Surkhon v PFK Dinamo Samarqand
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|UZB
|Navbahor v Qizilqum Zarafshon
|Home 2UP
|BET NOW
|17;00
|INT
|Debreceni VSC v FC Pyunik Yerevan
|Home or draw
|BET NOW
|17:00
|FIN
|FC Kiisto v FC Ylivieska
|Home win
|BET NOW
|20:00
|INT
|FK Partizan Belgrade v FC Una Strassen
|Home 2UP
|BET NOW
|23:00
|INT
|Club Bolivar v Gremio FB Porto Alegrense RS
|Over 1.5
|BET NOW
|19:30
|INT
|FK Borac Banja Luka v Petrocub Hincesti
|Home 2UP
|BET NOW