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Bet of the Day: Sharp Betting Tips for Today’s Football Action

Adesoji Michael
Adesoji Michael 06:43 - 30 June 2026
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Gabriel Martinelli celebrates his goal against Japan. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
18:00 WC Ivory Coast v Norway Over 1.5 BET NOW
22:00 WC France v Sweden Home 2UP BET NOW
17:00 LAT FK Liepaja v Ogre United Home win BET NOW
23:30 BRA SER Caxias do Sul v Anapolis FC GO Over 1.5 BET NOW
16:00 LAT FK Rigas Futbola Skola v BFC Daugavpils Home win BET NOW
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