Bet of the Day: Sharp Betting Tips for Today’s Football Action

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|21:30
|WC
|Germany v Paraguay
|Home 2UP
|1-1
|18:00
|WC
|Brazil v Japan
|Home or draw
|2-1
|20:00
|INT
|Croatia v Ukraine
|Over 1.5
|1-3
|20:15
|ICE
|Afturelding v KF Aegir
|Home 2UP
|8-1
|20:15
|KUW
|Al Arabi v Al-Fahaheel
|Home win
|3-0
|21:00
|ARG
|CA Huracan v San Lorenzo de Almagro
|Over 1.5
|1-0
|23:00
|BRA
|EC Democrata MG v Ivinhema MS
|Home 1UP
|1-1
|18:30
|FAR
|HB Torshavn v Skala IF
|Over 1.5
|4-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|WC
|Ivory Coast v Norway
|Over 1.5
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|22:00
|WC
|France v Sweden
|Home 2UP
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|17:00
|LAT
|FK Liepaja v Ogre United
|Home win
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|23:30
|BRA
|SER Caxias do Sul v Anapolis FC GO
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|LAT
|FK Rigas Futbola Skola v BFC Daugavpils
|Home win
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|WC
|England v Congo DR
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|WC
|Belgium v Senegal
|Over 1.5
|BET NOW
|23:00
|ECU
|LDU Quito v Orense SC
|Home win
|BET NOW
|17:30
|SWE
|Husqvarna FF v Lidkopings FK
|Home win
|BET NOW
|17:00
|LIT
|FK Atmosfera v Be1 Nfa
|Over 1.5
|BET NOW
|14:00
|RUS
|Zenit Penza v FK Salyut Belgorod
|Over 1.5
|BET NOW