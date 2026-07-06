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Bet of the Day: New Week Football Picks You Shouldn’t Miss

Adesoji Michael
Adesoji Michael 10:06 - 06 July 2026
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Cristiano Ronaldo of Portugal. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
16:45 LIT FK Suduva Marijampole v FK Transinvest Over 1.5 BET NOW
17:00 LAT SK Super Nova v Ogre United Home 1UP BET NOW
23:00 BRA Botafogo FC SP v Avai FC SC Home or draw BET NOW
19:00 ARG Centro Espanol v Club Mercedes Over 0.5 BET NOW
20:00 WC Portugal v Spain Over 1.5 BET NOW
20:30 PAR Encarnacion FC v Guairena FC Over 1.5 BET NOW
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