Bet of the Day: New Week Football Picks You Shouldn’t Miss

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|15:00
|EPL
|Nottingham Forest v Liverpool
|Away 1UP
|0-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|16:45
|LIT
|FK Suduva Marijampole v FK Transinvest
|Over 1.5
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|17:00
|LAT
|SK Super Nova v Ogre United
|Home 1UP
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|23:00
|BRA
|Botafogo FC SP v Avai FC SC
|Home or draw
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|19:00
|ARG
|Centro Espanol v Club Mercedes
|Over 0.5
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|20:00
|WC
|Portugal v Spain
|Over 1.5
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|20:30
|PAR
|Encarnacion FC v Guairena FC
|Over 1.5
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|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|15:00
|ITA
|Atalanta v Napoli
|Over 1.5
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