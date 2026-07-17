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Bet of the Day: Friday's Most Trusted Betting Predictions

Adesoji Michael
Adesoji Michael 07:15 - 17 July 2026
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
11:30 AUS Melbourne Knights v Brunswick City SC Home win BET NOW
12:00 AUS Perth SC v Western Knights SC Home win or draw BET NOW
17:00 BUL FK Spartak 1918 Varna v FC CSKA 1948 Over 1.5 BET NOW
23:30 BRA EC Bahia BA v Chapecoense SC Home win BET NOW
21:15 PER Sporting Cristal v Deportivo Garcilaso Over 1.5 BET NOW
20:15 ICE Haukar Hafnarfjordur v Throttur Vogum Home win BET NOW
19:15 SLO NK Celje v Mura Murska Sobota Home win BET NOW
18:00 ICE KR Reykjavik v Volsungur Home win BET NOW
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