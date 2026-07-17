Bet of the Day: Friday's Most Trusted Betting Predictions

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|19:45
|INT
|Ferencvarosi Budapest v FK Vojvodina Novi Sad
|Home 2UP
|3-0
|19:45
|INT
|FK Mornar Bar v Atletic Club d'Escaldes
|Over 1.5
|1-2
|22:45
|ARG
|Racing Club Avellaneda v Defensa y Justicia
|Home or draw
|4-1
|19:30
|INT
|Glenavon FC v Doncaster Rovers
|Away win
|0-5
|19:00
|INT
|Ballkani v Connah`s Quay Nomads FC
|Over 1.5
|3-2
|18:30
|INT
|Hamrun Spartans FC v NSI Runavik
|Home 1UP
|1-2
|18:00
|INT
|Vilnius FK Zalgiris v OFK Petrovac
|Home 2UP
|2-1
|17:30
|INT
|FCI Levadia Tallinn v Caernarfon Town FC
|Home 2UP
|5-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|11:30
|AUS
|Melbourne Knights v Brunswick City SC
|Home win
|BET NOW
|12:00
|AUS
|Perth SC v Western Knights SC
|Home win or draw
|BET NOW
|17:00
|BUL
|FK Spartak 1918 Varna v FC CSKA 1948
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|BRA
|EC Bahia BA v Chapecoense SC
|Home win
|BET NOW
|21:15
|PER
|Sporting Cristal v Deportivo Garcilaso
|Over 1.5
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Haukar Hafnarfjordur v Throttur Vogum
|Home win
|BET NOW
|19:15
|SLO
|NK Celje v Mura Murska Sobota
|Home win
|BET NOW
|18:00
|ICE
|KR Reykjavik v Volsungur
|Home win
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|NOR
|Viking FK v Sandefjord Fotball
|Home 2UP
|BET NOW
|17:00
|SCO
|Aberdeen v Queens Park FC
|Over 1.5
|BET NOW
|22:30
|ECU
|LDU Quito v Leones Futbol Club
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|USA
|Chicago Red Stars v Angel City FC
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|CAN
|Cavalry FC v HFX Wanderers FC
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|PAR
|Club Dr Benjamin Aceval v Resistencia SC
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|ARG
|Club Villa Dalmine v CA Defensores Unidos
|Home 2UP
|BET NOW
|17:00
|LIT
|FK Kauno Zalgiris v FA Siauliai
|Home 2UP
|BET NOW