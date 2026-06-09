2026 FIFA World Cup Fixtures: Complete Group Stage Schedule in East Africa Time (EAT)
The 2026 FIFA World Cup is fast approaching, and football fans across East Africa are bracing themselves for an unprecedented month of world-class action.
Co-hosted by Canada, Mexico, and the United States, the tournament has expanded to a historic 48-team format. The nations have been split into 12 distinct groups (A through L) of four teams each.
The top two teams from each group, along with the eight best third-placed finishers, will advance to the newly introduced Round of 32.
In this article, Pulse Sports Kenya has outlined a definitive guide to the group stage fixtures, translated to East Africa Time (EAT).
Group A: Mexico, South Korea, South Africa, Czechia
Group B: Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland
Group C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
Group D: United States, Paraguay, Australia, Türkiye
Group E: Germany, Côte d'Ivoire, Ecuador, Curaçao
Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cabo Verde
Group I: France, Senegal, Norway, Iraq
Group J: Argentina, Algeria, Austria, Jordan
Group K: Portugal, Colombia, Uzbekistan, Congo DR
Group L: England, Croatia, Ghana, Panama
2026 FIFA World Cup: Complete Group Stage Schedule (East Africa Time)
Thursday, June 11, 2026
Mexico vs. South Africa (Group A) – 10:00 PM EAT
Friday, June 12, 2026
South Korea vs. Czechia (Group A) – 5:00 AM EAT
Canada vs. Bosnia and Herzegovina (Group B) – 10:00 PM EAT
Saturday, June 13, 2026
United States vs. Paraguay (Group D) – 4:00 AM EAT
Qatar vs. Switzerland (Group B) – 10:00 PM EAT
Sunday, June 14, 2026
Brazil vs. Morocco (Group C) – 1:00 AM EAT
Haiti vs. Scotland (Group C) – 4:00 AM EAT
Australia vs. Türkiye (Group D) – 7:00 AM EAT
Germany vs. Curaçao (Group E) – 10:30 PM EAT
Monday, June 15, 2026
Netherlands vs. Japan (Group F) – 1:30 AM EAT
Ivory Coast vs. Ecuador (Group E) – 4:30 AM EAT
Sweden vs. Tunisia (Group F) – 7:30 AM EAT
Spain vs. Cabo Verde (Group H) – 9:30 PM EAT
Tuesday, June 16, 2026
Belgium vs. Egypt (Group G) – 12:30 AM EAT
Saudi Arabia vs. Uruguay (Group H) – 3:30 AM EAT
Iran vs. New Zealand (Group G) – 6:30 AM EAT
France vs. Senegal (Group I) – 12:30 AM EAT
Wednesday, June 17, 2026
Iraq vs. Norway (Group I) – 3:30 AM EAT
Argentina vs. Algeria (Group J) – 6:30 AM EAT
Austria vs. Jordan (Group J) – 9:30 AM EAT
Portugal vs. Congo DR (Group K) – 10:30 PM EAT
Thursday, June 18, 2026
England vs. Croatia (Group L) – 1:30 AM EAT
Ghana vs. Panama (Group L) – 4:30 AM EAT
Uzbekistan vs. Colombia (Group K) – 7:30 PM EAT
Czechia vs. South Africa (Group A) – 9:30 PM EAT
Friday, June 19, 2026
Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Group B) – 12:30 AM EAT
Canada vs. Qatar (Group B) – 3:30 AM EAT
Mexico vs. South Korea (Group A) – 6:30 AM EAT
USA vs. Australia (Group D) – 12:30 AM EAT
Saturday, June 20, 2026
Scotland vs. Morocco (Group C) – 3:30 AM EAT
Brazil vs. Haiti (Group C) – 6:00 AM EAT
Türkiye vs. Paraguay (Group D) – 8:30 AM EAT
Netherlands vs. Sweden (Group F) – 10:30 PM EAT
Sunday, June 21, 2026
Germany vs. Ivory Coast (Group E) – 1:30 AM EAT
Ecuador vs. Curaçao (Group E) – 5:30 AM EAT
Tunisia vs. Japan (Group F) – 9:30 AM EAT
Spain vs. Saudi Arabia (Group H) – 9:30 PM EAT
Monday, June 22, 2026
Belgium vs. Iran (Group G) – 12:30 AM EAT
Uruguay vs. Cabo Verde (Group H) – 3:30 AM EAT
New Zealand vs. Egypt (Group G) – 6:30 AM EAT
Argentina vs. Austria (Group J) – 10:30 PM EAT
Tuesday, June 23, 2026
France vs. Iraq (Group I) – 2:30 AM EAT
Norway vs. Senegal (Group I) – 5:30 AM EAT
Jordan vs. Algeria (Group J) – 8:30 AM EAT
Portugal vs. Uzbekistan (Group K) – 10:30 PM EAT
Wednesday, June 24, 2026
England vs. Ghana (Group L) – 1:30 AM EAT
Panama vs. Croatia (Group L) – 4:30 AM EAT
Colombia vs. Congo DR (Group K) – 7:30 AM EAT
The Final Matchday Showdowns (Simultaneous Kickoffs)
Thursday, June 25, 2026
Switzerland vs. Canada (Group B) – 12:30 AM EAT
Bosnia and Herzegovina vs. Qatar (Group B) – 12:30 AM EAT
Morocco vs. Haiti (Group C) – 3:30 AM EAT
Scotland vs. Brazil (Group C) – 3:30 AM EAT
South Africa vs. South Korea (Group A) – 6:30 AM EAT
Czechia vs. Mexico (Group A) – 6:30 AM EAT
Friday, June 26, 2026
Curaçao vs. Ivory Coast (Group E) – 1:30 AM EAT
Ecuador vs. Germany (Group E) – 1:30 AM EAT
Tunisia vs. Netherlands (Group F) – 4:30 AM EAT
Japan vs. Sweden (Group F) – 4:30 AM EAT
Türkiye vs. USA (Group D) – 7:30 AM EAT
Paraguay vs. Australia (Group D) – 7:30 AM EAT
Saturday, June 27, 2026
Norway vs. France (Group I) – 12:30 AM EAT
Senegal vs. Iraq (Group I) – 12:30 AM EAT
Cabo Verde vs. Saudi Arabia (Group H) – 5:30 AM EAT
Uruguay vs. Spain (Group H) – 5:30 AM EAT
New Zealand vs. Belgium (Group G) – 8:30 AM EAT
Egypt vs. Iran (Group G) – 8:30 AM EAT
Sunday, June 28, 2026
Panama vs. England (Group L) – 2:30 AM EAT
Croatia vs. Ghana (Group L) – 2:30 AM EAT
Colombia vs. Portugal (Group K) – 5:00 AM EAT
DR Congo vs. Uzbekistan (Group K) – 5:00 AM EAT
Algeria vs. Austria (Group J) – 7:30 AM EAT
Jordan vs. Argentina (Group J) – 7:30 AM EAT