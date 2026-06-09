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2026 FIFA World Cup Fixtures: Complete Group Stage Schedule in East Africa Time (EAT)

Abigael Wafula
Abigael Wafula 12:31 - 09 June 2026
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2026 FIFA World Cup Fixtures: Complete Group Stage Schedule in East Africa Time (EAT)
2026 FIFA World Cup Fixtures: Complete Group Stage Schedule in East Africa Time (EAT)
With the 2026 FIFA World Cup just days away, here is everything you need to know about the full group stage fixtures and kick-off times in East Africa Time (EAT).
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The 2026 FIFA World Cup is fast approaching, and football fans across East Africa are bracing themselves for an unprecedented month of world-class action.

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Co-hosted by Canada, Mexico, and the United States, the tournament has expanded to a historic 48-team format. The nations have been split into 12 distinct groups (A through L) of four teams each.

The top two teams from each group, along with the eight best third-placed finishers, will advance to the newly introduced Round of 32.

In this article, Pulse Sports Kenya has outlined a definitive guide to the group stage fixtures, translated to East Africa Time (EAT).

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Group A: Mexico, South Korea, South Africa, Czechia

Group B: Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland

Group C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland

Group D: United States, Paraguay, Australia, Türkiye

Group E: Germany, Côte d'Ivoire, Ecuador, Curaçao

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Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia

Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand

Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cabo Verde

Group I: France, Senegal, Norway, Iraq

Group J: Argentina, Algeria, Austria, Jordan

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Group K: Portugal, Colombia, Uzbekistan, Congo DR

Group L: England, Croatia, Ghana, Panama

2026 FIFA World Cup: Complete Group Stage Schedule (East Africa Time)

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Thursday, June 11, 2026

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Mexico vs. South Africa (Group A) – 10:00 PM EAT

Friday, June 12, 2026

South Korea vs. Czechia (Group A) – 5:00 AM EAT

Canada vs. Bosnia and Herzegovina (Group B) – 10:00 PM EAT

Saturday, June 13, 2026

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United States vs. Paraguay (Group D) – 4:00 AM EAT

Qatar vs. Switzerland (Group B) – 10:00 PM EAT

Sunday, June 14, 2026

Brazil vs. Morocco (Group C) – 1:00 AM EAT

Haiti vs. Scotland (Group C) – 4:00 AM EAT

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Australia vs. Türkiye (Group D) – 7:00 AM EAT

Germany vs. Curaçao (Group E) – 10:30 PM EAT

Monday, June 15, 2026

Netherlands vs. Japan (Group F) – 1:30 AM EAT

Ivory Coast vs. Ecuador (Group E) – 4:30 AM EAT

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Sweden vs. Tunisia (Group F) – 7:30 AM EAT

Spain vs. Cabo Verde (Group H) – 9:30 PM EAT

Tuesday, June 16, 2026

Belgium vs. Egypt (Group G) – 12:30 AM EAT

Saudi Arabia vs. Uruguay (Group H) – 3:30 AM EAT

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Iran vs. New Zealand (Group G) – 6:30 AM EAT

France vs. Senegal (Group I) – 12:30 AM EAT

Wednesday, June 17, 2026

Iraq vs. Norway (Group I) – 3:30 AM EAT

Argentina vs. Algeria (Group J) – 6:30 AM EAT

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Austria vs. Jordan (Group J) – 9:30 AM EAT

Portugal vs. Congo DR (Group K) – 10:30 PM EAT

Thursday, June 18, 2026

England vs. Croatia (Group L) – 1:30 AM EAT

Ghana vs. Panama (Group L) – 4:30 AM EAT

Uzbekistan vs. Colombia (Group K) – 7:30 PM EAT

Czechia vs. South Africa (Group A) – 9:30 PM EAT

Friday, June 19, 2026

Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Group B) – 12:30 AM EAT

Canada vs. Qatar (Group B) – 3:30 AM EAT

Mexico vs. South Korea (Group A) – 6:30 AM EAT

USA vs. Australia (Group D) – 12:30 AM EAT

Saturday, June 20, 2026

Scotland vs. Morocco (Group C) – 3:30 AM EAT

Brazil vs. Haiti (Group C) – 6:00 AM EAT

Türkiye vs. Paraguay (Group D) – 8:30 AM EAT

Netherlands vs. Sweden (Group F) – 10:30 PM EAT

Sunday, June 21, 2026

Germany vs. Ivory Coast (Group E) – 1:30 AM EAT

Ecuador vs. Curaçao (Group E) – 5:30 AM EAT

Tunisia vs. Japan (Group F) – 9:30 AM EAT

Spain vs. Saudi Arabia (Group H) – 9:30 PM EAT

Monday, June 22, 2026

Belgium vs. Iran (Group G) – 12:30 AM EAT

Uruguay vs. Cabo Verde (Group H) – 3:30 AM EAT

New Zealand vs. Egypt (Group G) – 6:30 AM EAT

Argentina vs. Austria (Group J) – 10:30 PM EAT

Tuesday, June 23, 2026

France vs. Iraq (Group I) – 2:30 AM EAT

Norway vs. Senegal (Group I) – 5:30 AM EAT

Jordan vs. Algeria (Group J) – 8:30 AM EAT

Portugal vs. Uzbekistan (Group K) – 10:30 PM EAT

Wednesday, June 24, 2026

England vs. Ghana (Group L) – 1:30 AM EAT

Panama vs. Croatia (Group L) – 4:30 AM EAT

Colombia vs. Congo DR (Group K) – 7:30 AM EAT

The Final Matchday Showdowns (Simultaneous Kickoffs)

Thursday, June 25, 2026

Switzerland vs. Canada (Group B) – 12:30 AM EAT

Bosnia and Herzegovina vs. Qatar (Group B) – 12:30 AM EAT

Morocco vs. Haiti (Group C) – 3:30 AM EAT

Scotland vs. Brazil (Group C) – 3:30 AM EAT

South Africa vs. South Korea (Group A) – 6:30 AM EAT

Czechia vs. Mexico (Group A) – 6:30 AM EAT

Friday, June 26, 2026

Curaçao vs. Ivory Coast (Group E) – 1:30 AM EAT

Ecuador vs. Germany (Group E) – 1:30 AM EAT

Tunisia vs. Netherlands (Group F) – 4:30 AM EAT

Japan vs. Sweden (Group F) – 4:30 AM EAT

Türkiye vs. USA (Group D) – 7:30 AM EAT

Paraguay vs. Australia (Group D) – 7:30 AM EAT

Saturday, June 27, 2026

Norway vs. France (Group I) – 12:30 AM EAT

Senegal vs. Iraq (Group I) – 12:30 AM EAT

Cabo Verde vs. Saudi Arabia (Group H) – 5:30 AM EAT

Uruguay vs. Spain (Group H) – 5:30 AM EAT

New Zealand vs. Belgium (Group G) – 8:30 AM EAT

Egypt vs. Iran (Group G) – 8:30 AM EAT

Sunday, June 28, 2026

Panama vs. England (Group L) – 2:30 AM EAT

Croatia vs. Ghana (Group L) – 2:30 AM EAT

Colombia vs. Portugal (Group K) – 5:00 AM EAT

DR Congo vs. Uzbekistan (Group K) – 5:00 AM EAT

Algeria vs. Austria (Group J) – 7:30 AM EAT

Jordan vs. Argentina (Group J) – 7:30 AM EAT

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