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Bet of the Day: Winning Predictions for Today’s Key Fixtures

Adesoji Michael
Adesoji Michael 13:07 - 08 July 2026
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
13:00 INT NEC Nijmegen v MSV Duisburg Home win BET NOW
18:30 INT FC Differdange 03 v Tampereen Ilves Over 1.5 BET NOW
17:00 FIN Ebk v HPS Away win BET NOW
17:00 INT Olympiacos v Rakow Czestochowa Over 1.5 BET NOW
18:30 INT Fenerbahce Istanbul v FC Admira Wacker Modling Home win BET NOW
18:30 INT Connah`s Quay Nomads FC v Ballkani Over 1.5 BET NOW
19:00 BRA Blumenau EC SC v GE Juventus Jaragua Do Sul SC Home win BET NOW
19:45 IRE Peamount United Dublin v DLR Waves Over 1.5 BET NOW
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