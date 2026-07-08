Bet of the Day: Winning Predictions for Today’s Key Fixtures

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|BET
|13:00
|INT
|NEC Nijmegen v MSV Duisburg
|Home win
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|18:30
|INT
|FC Differdange 03 v Tampereen Ilves
|Over 1.5
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|17:00
|FIN
|Ebk v HPS
|Away win
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|17:00
|INT
|Olympiacos v Rakow Czestochowa
|Over 1.5
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|18:30
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|Fenerbahce Istanbul v FC Admira Wacker Modling
|Home win
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|18:30
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|Connah`s Quay Nomads FC v Ballkani
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|19:00
|BRA
|Blumenau EC SC v GE Juventus Jaragua Do Sul SC
|Home win
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|19:45
|IRE
|Peamount United Dublin v DLR Waves
|Over 1.5
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|21:00
|WC
|France v Morocco
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|19:00
|INT
|HNK Hajduk Split v MSK Zilina
|Home win
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|23:00
|BRA
|Oeste FC SP v Ibrachina FC SP
|Over 1.5
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|19:00
|BRA
|America FC SP v Jabaquara AC SP
|Over 1.5
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|19:00
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|PFC CSKA Sofia v Derry City FC
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|18:00
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|Marsaxlokk FC v FC Pyunik Yerevan
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|18:00
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|FC Dynamo Kyiv v FC Universitatea Cluj
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|FC Sheriff Tiraspol v Aluminij Kidricevo
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