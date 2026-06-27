Bet of the Day: Top Weekend Betting Selections for Punters

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|20:00
|WC
|Senegal v Iraq
|Home 2UP
|5-0
|17:00
|ARG
|CA River Plate (Arg) v Newell's Old Boys
|Over 1.5
|1-0
|19:00
|BRA
|Gremio Osasco Audax EC SP v Porto Foot Ball SP
|Home win
|1-0
|19:30
|INT
|Cambrian United v Newport City FC
|Home win
|1-0
|22:30
|CAN
|HFX Wanderers FC v Pacific FC
|Over 1.5
|5-2
|19:45
|IRE
|Wexford FC v Treaty United
|Over 1.5
|0-0
|20:00
|CHI
|Santiago Wanderers v Deportes Recoleta
|Home win
|1-2
|19:30
|IRE
|Shamrock Rovers v Galway United FC
|Home 2UP
|3-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|22:00
|WC
|Panama v England
|Away 2UP
|BET NOW
|22:00
|WC
|Croatia v Ghana
|Over 1.5
|BET NOW
|19:30
|ARG
|CD Armenio v CA Ituzaingo
|Home 2UP
|BET NOW
|21:15
|PER
|Comerciantes FC v CD Estudiantil Cni
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|RUS
|Spartak Moscow v Lokomotiv Moscow
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|LAT
|Rezeknes Fa/Bjss v JDFS Alberts
|Away win
|BET NOW
|15:00
|ARG
|Satsaid v Atletico Lanus
|Home win
|BET NOW
|22:00
|CHI
|Deportes Rengo v Colchagua CD
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|South Africa v Canada
|Over 1.5
|BET NOW
|13:00
|FIN
|Tampereen Ilves 2 v Esbo Bollklubb
|Home win
|BET NOW
|19:30
|ARG
|Escobar FC v Gimnasia Y Esgrima
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|ARG
|Boca Juniors v Atletico Tucuman Reserve
|Home 2UP
|BET NOW
|22:30
|CHI
|Universidad de Chile v Union San Felipe
|Home 2UP
|BET NOW
|21:00
|BRA
|Porto Velho Ec/Ro v Sao Raimundo EC RR
|Home or draw
|BET NOW
|19:30
|ARG
|Juventud Antoniana v CA Defensores de Vilelas
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|INT
|Wales v Spain
|Away 2UP
|BET NOW