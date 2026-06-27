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Bet of the Day: Top Weekend Betting Selections for Punters

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:11 - 27 June 2026
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Nicolas Pepe celebrates his goal for Arsenal. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
22:00 WC Panama v England Away 2UP BET NOW
22:00 WC Croatia v Ghana Over 1.5 BET NOW
19:30 ARG CD Armenio v CA Ituzaingo Home 2UP BET NOW
21:15 PER Comerciantes FC v CD Estudiantil Cni Over 1.5 BET NOW
17:00 RUS Spartak Moscow v Lokomotiv Moscow Over 1.5 BET NOW
16:00 LAT Rezeknes Fa/Bjss v JDFS Alberts Away win BET NOW
15:00 ARG Satsaid v Atletico Lanus Home win BET NOW
22:00 CHI Deportes Rengo v Colchagua CD Over 1.5 BET NOW
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