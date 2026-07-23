Bet of the Day: Top Thursday Football Picks You Shouldn’t Miss

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|18:00
|INT
|AC Omonia Nicosia v FC Kairat Almaty
|Over 1.5
|1-0
|12:00
|AUS
|Mindil Aces v Darwin Olympic SC
|Home win
|TBD
|16:30
|INT
|Nantes v La Roche Vendee Football
|Home win
|1-1
|19:00
|ICE
|Afturelding/Hviti/Alaf U19 v Grotta/Kria U19
|Away win
|1-3
|23:30
|BRA
|Operario Ferroviario EC PR v AA Ponte Preta SP
|Over 1.5
|3-2
|23:00
|BRA
|Botafogo Fr RJ v Red Bull Bragantino SP
|Over 1.5
|0-2
|18:00
|FIN
|JäPS/47 v Gnistan Ogeli
|Home win
|3-1
|17:00
|FIN
|FC Jyvaskyla Blackbird v Komeetat
|Home win
|2-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|16:00
|INT
|FK Liepaja v FK Austria Wien
|Away win
|BET NOW
|16:00
|INT
|FK Termez Surkhon v PFK Dinamo Samarqand
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|UZB
|Navbahor v Qizilqum Zarafshon
|Home 2UP
|BET NOW
|17;00
|INT
|Debreceni VSC v FC Pyunik Yerevan
|Home or draw
|BET NOW
|17;00
|FIN
|FC Kiisto v FC Ylivieska
|Home win
|BET NOW
|20:00
|INT
|FK Partizan Belgrade v FC Una Strassen
|Home 2UP
|BET NOW
|23:00
|INT
|Club Bolivar v Gremio FB Porto Alegrense RS
|Over 1.5
|BET NOW
|19:30
|INT
|FK Borac Banja Luka v Petrocub Hincesti
|Home 2UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|16:30
|FIN
|Keupa v FC Vaajakoski/2
|Home win
|BET NOW
|23:30
|URU
|Club Nacional de Football v CA Progreso
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|ICE
|Vikingur Reykjavik v Keflavik IF
|Home 2UP
|BET NOW
|17:30
|AUS
|FC Dornbirn v SV Ried
|Away 2UP
|BET NOW
|17:00
|LIT
|FA Siauliai v FC Hegelmann Kaunas
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|MAC
|GFK Tikvesh 1930 v FK Arsimi 1973
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|IRE
|Kerry FC v Finn Harps FC
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|PER
|Alianza Atletico v Los Chankas CYC
|Over 1.5
|BET NOW