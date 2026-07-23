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Bet of the Day: Top Thursday Football Picks You Shouldn’t Miss

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:17 - 23 July 2026
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Ulinzi and Harambee Starlets forward Elizabeth Mideva has signed for FC Gintra of Lithuania.
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
16:00 INT FK Liepaja v FK Austria Wien Away win BET NOW
16:00 INT FK Termez Surkhon v PFK Dinamo Samarqand Over 1.5 BET NOW
16:00 UZB Navbahor v Qizilqum Zarafshon Home 2UP BET NOW
17;00 INT Debreceni VSC v FC Pyunik Yerevan Home or draw BET NOW
17;00 FIN FC Kiisto v FC Ylivieska Home win BET NOW
20:00 INT FK Partizan Belgrade v FC Una Strassen Home 2UP BET NOW
23:00 INT Club Bolivar v Gremio FB Porto Alegrense RS Over 1.5 BET NOW
19:30 INT FK Borac Banja Luka v Petrocub Hincesti Home 2UP BET NOW
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