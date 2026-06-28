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Bet of the Day: Top Sunday Betting Tips for Football Lovers

Adesoji Michael
Adesoji Michael 08:40 - 28 June 2026
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Sadio Mane and his Senegal teammates have sealed a place in the World Cup knockout round. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
20:00 WC South Africa v Canada Over 1.5 BET NOW
13:00 FIN Tampereen Ilves 2 v Esbo Bollklubb Home win BET NOW
19:30 ARG Escobar FC v Gimnasia Y Esgrima Over 1.5 BET NOW
18:00 ARG Boca Juniors v Atletico Tucuman Reserve Home 2UP BET NOW
22:30 CHI Universidad de Chile v Union San Felipe Home 2UP BET NOW
21:00 BRA Porto Velho Ec/Ro v Sao Raimundo EC RR Home or draw BET NOW
19:30 ARG Juventud Antoniana v CA Defensores de Vilelas Over 1.5 BET NOW
18:00 INT Wales v Spain Away 2UP BET NOW
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