Bet of the Day: Top Sunday Betting Tips for Football Lovers

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|22:00
|WC
|Panama v England
|Away 2UP
|0-2
|22:00
|WC
|Croatia v Ghana
|Over 1.5
|2-1
|19:30
|ARG
|CD Armenio v CA Ituzaingo
|Home 2UP
|-
|21:15
|PER
|Comerciantes FC v CD Estudiantil Cni
|Over 1.5
|0-0
|17:00
|RUS
|Spartak Moscow v Lokomotiv Moscow
|Over 1.5
|1-1
|16:00
|LAT
|Rezeknes Fa/Bjss v JDFS Alberts
|Away win
|2-4
|15:00
|ARG
|Satsaid v Atletico Lanus
|Home win
|0-2
|22:00
|CHI
|Deportes Rengo v Colchagua CD
|Over 1.5
|0-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|South Africa v Canada
|Over 1.5
|BET NOW
|13:00
|FIN
|Tampereen Ilves 2 v Esbo Bollklubb
|Home win
|BET NOW
|19:30
|ARG
|Escobar FC v Gimnasia Y Esgrima
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|ARG
|Boca Juniors v Atletico Tucuman Reserve
|Home 2UP
|BET NOW
|22:30
|CHI
|Universidad de Chile v Union San Felipe
|Home 2UP
|BET NOW
|21:00
|BRA
|Porto Velho Ec/Ro v Sao Raimundo EC RR
|Home or draw
|BET NOW
|19:30
|ARG
|Juventud Antoniana v CA Defensores de Vilelas
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|INT
|Wales v Spain
|Away 2UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|21:30
|WC
|Germany v Paraguay
|Home 2UP
|BET NOW
|18:00
|WC
|Brazil v Japan
|Home or draw
|BET NOW
|20:00
|INT
|Croatia v Ukraine
|Over 1.5
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Afturelding v KF Aegir
|Home 2UP
|BET NOW
|20:15
|KUW
|Al Arabi v Al-Fahaheel
|Home win
|BET NOW
|21:00
|ARG
|CA Huracan v San Lorenzo de Almagro
|Over 1.5
|BET NOW
|23:00
|BRA
|EC Democrata MG v Ivinhema MS
|Home 1UP
|BET NOW
|18:30
|FAR
|HB Torshavn v Skala IF
|Over 1.5
|BET NOW