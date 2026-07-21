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Bet of the Day: Top 8 Picks for Smart Punters Today

Adesoji Michael
Adesoji Michael 08:13 - 21 July 2026
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Keely Hodgkinson at the London Diamond League. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
17:00 INT Sabah Masazir v Kuopion Palloseura Home or draw BET NOW
17:00 INT FC Iberia 1999 v Slovan Bratislava Over 1.5 BET NOW
17:00 INT Mjallby AIF v Lincoln Red Imps Home 2UP BET NOW
19:00 INT Fenerbahce Istanbul v Gornik Zabrze Home win BET NOW
20:00 INT Larne FC v Crvena Zvezda Over 1.5 BET NOW
20:30 ICE Fylkir Reykjavik v Afturelding Home win BET NOW
12:35 CHI Shanghai Shenhua FC v Qingdao Hainiu FC Home win BET NOW
23:30 BRA Atletico Mineiro MG v EC Bahia BA Over 1.5 BET NOW
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