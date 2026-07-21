Bet of the Day: Top 8 Picks for Smart Punters Today

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|16:30
|FIN
|KPV Kokkola v Rovaniemen Palloseura
|Away win
|1-1
|23:30
|PAR
|Deportivo Santani v Club Fernando de La Mora
|Over 1.5
|2-3
|20:00
|BRA
|Coritiba FC PR v SC Internacional RS
|Away win
|1-2
|19:00
|ARG
|Atletico Lanus v CA San Lorenzo de Almagro
|Away win
|PSD
|17:30
|RUS
|SK Rotor Volgograd v FC Ska-Khabarovsk
|Over 1.5
|TBD
|21:00
|URU
|Montevideo City Torque v Danubio FC
|Over 1.5
|TBD
|18:00
|SWE
|Orgryte IS v Djurgardens IF
|Away 2UP
|TBD
|17:15
|BUL
|PFC Slavia Sofia v PFC CSKA Sofia
|Over 1.5
|0-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|INT
|Sabah Masazir v Kuopion Palloseura
|Home or draw
|BET NOW
|17:00
|INT
|FC Iberia 1999 v Slovan Bratislava
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|INT
|Mjallby AIF v Lincoln Red Imps
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|INT
|Fenerbahce Istanbul v Gornik Zabrze
|Home win
|BET NOW
|20:00
|INT
|Larne FC v Crvena Zvezda
|Over 1.5
|BET NOW
|20:30
|ICE
|Fylkir Reykjavik v Afturelding
|Home win
|BET NOW
|12:35
|CHI
|Shanghai Shenhua FC v Qingdao Hainiu FC
|Home win
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Atletico Mineiro MG v EC Bahia BA
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|INT
|AC Omonia Nicosia v FC Kairat Almaty
|Over 1.5
|BET NOW
|12:00
|AUS
|Mindil Aces v Darwin Olympic SC
|Home win
|BET NOW
|16:30
|INT
|Nantes v La Roche Vendee Football
|Home win
|BET NOW
|19:00
|ICE
|Afturelding/Hviti/Alaf U19 v Grotta/Kria U19
|Away win
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Operario Ferroviario EC PR v AA Ponte Preta SP
|Over 1.5
|BET NOW
|23:00
|BRA
|Botafogo Fr RJ v Red Bull Bragantino SP
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|FIN
|JäPS/47 v Gnistan Ogeli
|Home win
|BET NOW
|17:00
|FIN
|FC Jyvaskyla Blackbird v Komeetat
|Home win
|BET NOW