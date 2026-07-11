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Bet of the Day: Top 8 Football Picks You Shouldn’t Miss Today

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:05 - 11 July 2026
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England striker Harry Kane. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
15:00 ICE Volsungur v Afturelding Away 2UP BET NOW
19:00 INT Spain v Germany Home 2UP BET NOW
15:00 RUS Ryazan VDV v FC Dinamo Moscow Over 1.5 BET NOW
15:00 FIN IF Gnistan v IFK Mariehamn Home 2UP BET NOW
15:00 SCO Queens Park FC v Brora Rangers Over 1.5 BET NOW
13:00 CHI Chengdu Rongcheng v Chongqing Tonglianglong FC Home 2UP BET NOW
15:00 SCO Inverness Caledonian Thistle FC v East Fife FC Over 1.5 BET NOW
16:00 KAZ FK Kaspii Aktau v FC Ordabasy Over 1.5 BET NOW
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