Bet of the Day: Today’s straight Win Betting Selections

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|19:00
|ARG
|CA Banfield v Union de Santa Fe
|Home win
|1-0
|18:00
|MOL
|Petrocub Hincesti v FC Politehnica Chisinau
|Home win
|3-1
|17:00
|IRE
|Saint Patrick´s Athletic FC v Derry City FC
|Over 1.5
|1-1
|20:00
|PAR
|Club Olimpia v Rubio Nu
|Over 1.5
|5-0
|23:00
|COS
|Deportivo Saprissa San Jose v AD San Carlos
|Home win
|2-1
|19:00
|ECU
|CSD Independiente del Valle v CD Cuenca
|Over 1.5
|2-1
|18:00
|BUL
|PFC Dobrudzha Dobrich v PFK Sportist Svoge
|Home 2UP
|1-0
|16:15
|RUS
|FK Krasnodar v FC Fakel Voronezh
|Home 2UP
|3-2
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|ARM
|FC Alashkert Yerevan v Ararat Yerevan FC
|Home 2UP
|BET NOW
|19:30
|SCO
|Celtic v Dundee FC
|Home 2UP
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Halmstads BK v IK Sirius
|Away 2UP
|BET NOW
|17:00
|NOR
|Strindheim TF v Aalesund 2
|Home win
|BET NOW
|18:00
|NOR
|SK Brann 2 v Stord FK
|Home win
|BET NOW
|19:30
|ENG
|York City FC v Crawley Town
|Home 1UP
|BET NOW
|23:00
|URU
|Defensor Sporting v CA Cerro
|Home 1UP
|BET NOW
|18:00
|SER
|FK Vojvodina Novi Sad v FK Macva Sabac
|Home win
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:30
|INT
|PFC Levski Sofia v FC Kairat Almaty
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|INT
|Mjallby AIF v Slovan Bratislava
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|INT
|Olympiacos v NEC Nijmegen
|Home 1UP
|BET NOW
|19:45
|INT
|Ipswich Town v Le Havre
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|INT
|Shamrock Rovers v KF Egnatia Rrogozhine
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|LUX
|FC Una Strassen v FC Victoria Rosport
|Home win
|BET NOW
|16:30
|BUL
|PFC Montana 1921 v OFC Nesebar
|Home 2UP
|BET NOW
|11:00
|INT
|Myanmar v Laos
|Home win
|BET NOW