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Bet of the Day: Today’s straight Win Betting Selections

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:52 - 03 August 2026
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AFTV Founder Robbie Lyle speaking to Kenyan creators and media during his AFTV Kenya Tour. Image: AFTV
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
17:00 ARM FC Alashkert Yerevan v Ararat Yerevan FC Home 2UP BET NOW
19:30 SCO Celtic v Dundee FC Home 2UP BET NOW
18:00 SWE Halmstads BK v IK Sirius Away 2UP BET NOW
17:00 NOR Strindheim TF v Aalesund 2 Home win BET NOW
18:00 NOR SK Brann 2 v Stord FK Home win BET NOW
19:30 ENG York City FC v Crawley Town Home 1UP BET NOW
23:00 URU Defensor Sporting v CA Cerro Home 1UP BET NOW
18:00 SER FK Vojvodina Novi Sad v FK Macva Sabac Home win BET NOW
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