Bet of the Day: Today’s Most Trusted Betting Predictions

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|17:00
|INT
|Inter Club de Escaldes v Lincoln Red Imps
|Home or draw
|1-1
|18:30
|INT
|PFC Levski Sofia v FK Borac Banja Luka
|Home 2UP
|4-0
|20:00
|INT
|Shamrock Rovers v Floriana FC
|Over 1.5
|5-1
|16:00
|INT
|Kuopion Palloseura v FK Vardar Skopje
|Home 1UP
|2-3
|22:30
|ECU
|CSD Macara v Mushuc Runa SC
|Over 1.5
|2-1
|17:00
|FIN
|Tampereen Ilves 2 v Grankulla IFK
|Home win
|6-2
|18:00
|INT
|Riga FC v FC Ararat-Armenia
|Over 1.5
|3-2
|18:30
|INT
|The New Saints FC v Sabah Masazir
|Over 1.5
|1-2
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|England v Argentina
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|INT
|FK Sutjeska Niksic v FC Kairat Almaty
|Away 1UP
|BET NOW
|19:15
|INT
|Atert Bissen v KI Klaksvik
|Over 1.5
|BET NOW
|18:30
|INT
|CS Universitatea Craiova v Maxline Vitebsk
|Home 2UP
|BET NOW
|23:00
|BOL
|Real Potosi v San Antonio Bulo Bulo
|Home 1UP
|BET NOW
|19:30
|INT
|FK Decic Tuzi v FK Liepaja
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|KAZ
|FC Ordabasy v FC Altai Oskemen
|Home win
|BET NOW
|15:30
|INT
|KF Malisheva v Vllaznia Shkoder
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:45
|INT
|Ferencvarosi Budapest v FK Vojvodina Novi Sad
|Home 2UP
|BET NOW
|19:45
|INT
|FK Mornar Bar v Atletic Club d'Escaldes
|Over 1.5
|BET NOW
|22:45
|ARG
|Racing Club Avellaneda v Defensa y Justicia
|Home or draw
|BET NOW
|19:30
|INT
|Glenavon FC v Doncaster Rovers
|Away win
|BET NOW
|19:00
|INT
|Ballkani v Connah`s Quay Nomads FC
|Over 1.5
|BET NOW
|18:30
|INT
|Hamrun Spartans FC v NSI Runavik
|Home 1UP
|BET NOW
|18:00
|INT
|Vilnius FK Zalgiris v OFK Petrovac
|Home 2UP
|BET NOW
|17:30
|INT
|FCI Levadia Tallinn v Caernarfon Town FC
|Home 2UP
|BET NOW