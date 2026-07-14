Bet of the Day: Sharp Betting Tips for Today’s Football Action

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|15:00
|INT
|FK Zenit Saint Petersburg v FC Dynamo-Makhachkala
|Home win
|1-1
|16:30
|FIN
|FC Honka v HJS
|Home win
|1-1
|18:00
|SWE
|Djurgardens IF v Halmstads BK
|Over 1.5
|3-0
|21:15
|ICE
|IF Vestri v Fylkir Reykjavik
|Over 1.5
|2-5
|19:00
|BRA
|Barra FC SC v Carlos Renaux SC
|Home win
|3-1
|20:15
|ICE
|UMF Vidir v Augnablik Kopavogur
|Home win
|0-0
|23:30
|PAR
|Deportivo Capiata v CA Tembetary Ypane
|Over 1.5
|1-3
|21:00
|PAR
|Independiente Campo Grande v Tacuary Asuncion
|Home or draw
|2-2
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|INT
|Inter Club de Escaldes v Lincoln Red Imps
|Home or draw
|BET NOW
|18:30
|INT
|PFC Levski Sofia v FK Borac Banja Luka
|Home 2UP
|BET NOW
|20:00
|INT
|Shamrock Rovers v Floriana FC
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|INT
|Kuopion Palloseura v FK Vardar Skopje
|Home 1UP
|BET NOW
|22:30
|ECU
|CSD Macara v Mushuc Runa SC
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|FIN
|Tampereen Ilves 2 v Grankulla IFK
|Home win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Riga FC v FC Ararat-Armenia
|Over 1.5
|BET NOW
|18:30
|INT
|The New Saints FC v Sabah Masazir
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|England v Argentina
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|INT
|FK Sutjeska Niksic v FC Kairat Almaty
|Away 1UP
|BET NOW
|19:15
|INT
|Atert Bissen v KI Klaksvik
|Over 1.5
|BET NOW
|18:30
|INT
|CS Universitatea Craiova v Maxline Vitebsk
|Home 2UP
|BET NOW
|23:00
|BOL
|Real Potosi v San Antonio Bulo Bulo
|Home 1UP
|BET NOW
|19:30
|INT
|FK Decic Tuzi v FK Liepaja
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|KAZ
|FC Ordabasy v FC Altai Oskemen
|Home win
|BET NOW
|15:30
|INT
|KF Malisheva v Vllaznia Shkoder
|Over 1.5
|BET NOW