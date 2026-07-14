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Bet of the Day: Sharp Betting Tips for Today’s Football Action

Adesoji Michael
Adesoji Michael 07:53 - 14 July 2026
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
17:00 INT Inter Club de Escaldes v Lincoln Red Imps Home or draw BET NOW
18:30 INT PFC Levski Sofia v FK Borac Banja Luka Home 2UP BET NOW
20:00 INT Shamrock Rovers v Floriana FC Over 1.5 BET NOW
16:00 INT Kuopion Palloseura v FK Vardar Skopje Home 1UP BET NOW
22:30 ECU CSD Macara v Mushuc Runa SC Over 1.5 BET NOW
17:00 FIN Tampereen Ilves 2 v Grankulla IFK Home win BET NOW
18:00 INT Riga FC v FC Ararat-Armenia Over 1.5 BET NOW
18:30 INT The New Saints FC v Sabah Masazir Over 1.5 BET NOW
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