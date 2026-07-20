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Bet of the Day: New Week's Most Trusted Betting Predictions

Adesoji Michael
Adesoji Michael 08:50 - 20 July 2026
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Spain vs Argeetina in the 2026 World Cup final. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
16:30 FIN KPV Kokkola v Rovaniemen Palloseura Away win BET NOW
23:30 PAR Deportivo Santani v Club Fernando de La Mora Over 1.5 BET NOW
20:00 BRA Coritiba FC PR v SC Internacional RS Away win BET NOW
19:00 ARG Atletico Lanus v CA San Lorenzo de Almagro Away win BET NOW
17:30 RUS SK Rotor Volgograd v FC Ska-Khabarovsk Over 1.5 BET NOW
21:00 URU Montevideo City Torque v Danubio FC Over 1.5 BET NOW
18:00 SWE Orgryte IS v Djurgardens IF Away 2UP BET NOW
17:15 BUL PFC Slavia Sofia v PFC CSKA Sofia Over 1.5 BET NOW
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