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Bet of the Day: New Week Winning Predictions for Today

Adesoji Michael
Adesoji Michael 11:45 - 22 June 2026
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Tunisian Defender Moved to Tears as He Slams Federation After World Cup Elimination
Tunisian Defender Moved to Tears as He Slams Federation After World Cup Elimination
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
18:00 WC Argentina v Austria Home 2UP BET NOW
22:00 WC France v Iraq Over 2.5 BET NOW
17:00 GEO FC Telavi v Aragvi Dusheti Over 1.5 BET NOW
18:00 SWE Varbergs BoIS v Landskrona BoIS Over 1.5 BET NOW
19:00 ICE IBV Vestmannaeyjar v Breidablik Kopavogur W Away win BET NOW
20:15 ICE Stjarnan v Fram Home win BET NOW
20:15 ICE KR Reykjavik v IA Akranes Under 5.5 BET NOW
20:00 IRE Shamrock Rovers v Derry City FC Home or draw BET NOW
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