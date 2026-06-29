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Bet of the Day: New Week Betting Advice for Football Lovers

Adesoji Michael
Adesoji Michael 07:31 - 29 June 2026
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Cape Verde World Cup Fairytale Rocked by Rape Allegation Against Captain Ryan Mendes
Cape Verde World Cup Fairytale Rocked by Rape Allegation Against Captain Image source: De Telegraaf
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
21:30 WC Germany v Paraguay Home 2UP BET NOW
18:00 WC Brazil v Japan Home or draw BET NOW
20:00 INT Croatia v Ukraine Over 1.5 BET NOW
20:15 ICE Afturelding v KF Aegir Home 2UP BET NOW
20:15 KUW Al Arabi v Al-Fahaheel Home win BET NOW
21:00 ARG CA Huracan v San Lorenzo de Almagro Over 1.5 BET NOW
23:00 BRA EC Democrata MG v Ivinhema MS Home 1UP BET NOW
18:30 FAR HB Torshavn v Skala IF Over 1.5 BET NOW
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