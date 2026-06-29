Bet of the Day: New Week Betting Advice for Football Lovers

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|20:00
|WC
|South Africa v Canada
|Over 1.5
|0-1
|13:00
|FIN
|Tampereen Ilves 2 v Esbo Bollklubb
|Home win
|3-2
|19:30
|ARG
|Escobar FC v Gimnasia Y Esgrima
|Over 1.5
|2-1
|18:00
|ARG
|Boca Juniors v Atletico Tucuman Reserve
|Home 2UP
|3-0
|22:30
|CHI
|Universidad de Chile v Union San Felipe
|Home 2UP
|2-0
|21:00
|BRA
|Porto Velho Ec/Ro v Sao Raimundo EC RR
|Home or draw
|1-1
|19:30
|ARG
|Juventud Antoniana v CA Defensores de Vilelas
|Over 1.5
|4-0
|18:00
|INT
|Wales v Spain
|Away 2UP
|0-7
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|21:30
|WC
|Germany v Paraguay
|Home 2UP
|BET NOW
|18:00
|WC
|Brazil v Japan
|Home or draw
|BET NOW
|20:00
|INT
|Croatia v Ukraine
|Over 1.5
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Afturelding v KF Aegir
|Home 2UP
|BET NOW
|20:15
|KUW
|Al Arabi v Al-Fahaheel
|Home win
|BET NOW
|21:00
|ARG
|CA Huracan v San Lorenzo de Almagro
|Over 1.5
|BET NOW
|23:00
|BRA
|EC Democrata MG v Ivinhema MS
|Home 1UP
|BET NOW
|18:30
|FAR
|HB Torshavn v Skala IF
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|WC
|Ivory Coast v Norway
|Over 1.5
|BET NOW
|22:00
|WC
|France v Sweden
|Home 2UP
|BET NOW
|17:00
|LAT
|FK Liepaja v Ogre United
|Home win
|BET NOW
|23:30
|BRA
|SER Caxias do Sul v Anapolis FC GO
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|LAT
|FK Rigas Futbola Skola v BFC Daugavpils
|Home win
|BET NOW