Bet of the Day: Most Accurate Football Tips Today

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|13:00
|INT
|NEC Nijmegen v MSV Duisburg
|Home win
|2-3
|18:30
|INT
|FC Differdange 03 v Tampereen Ilves
|Over 1.5
|0-0
|17:00
|FIN
|Ebk v HPS
|Away win
|0-4
|17:00
|INT
|Olympiacos v Rakow Czestochowa
|Over 1.5
|2-1
|18:30
|INT
|Fenerbahce Istanbul v FC Admira Wacker Modling
|Home win
|5-0
|18:30
|INT
|Connah`s Quay Nomads FC v Ballkani
|Over 1.5
|0-0
|19:00
|BRA
|Blumenau EC SC v GE Juventus Jaragua Do Sul SC
|Home win
|1-1
|19:45
|IRE
|Peamount United Dublin v DLR Waves
|Over 1.5
|1-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|21:00
|WC
|France v Morocco
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|INT
|HNK Hajduk Split v MSK Zilina
|Home win
|BET NOW
|23:00
|BRA
|Oeste FC SP v Ibrachina FC SP
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|BRA
|America FC SP v Jabaquara AC SP
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|INT
|PFC CSKA Sofia v Derry City FC
|Home win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Marsaxlokk FC v FC Pyunik Yerevan
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|INT
|FC Dynamo Kyiv v FC Universitatea Cluj
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|INT
|FC Sheriff Tiraspol v Aluminij Kidricevo
|Home win
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:00
|ARG
|CA Talleres de Remedios v CSD Flandria
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|ARG
|CA Excursionistas v Comunicaciones
|Over 1.5
|BET NOW
|16:30
|FIN
|Tampere United v SalPa
|Home or draw
|BET NOW
|20:15
|ICE
|UMF Njardvik v UMF Grindavik
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|IRE
|Cork City FC v Longford Town FC
|Home win
|BET NOW
|11:30
|AUS
|Whittlesea United SC v Kingston City FC
|Home win
|BET NOW
|17:00
|FIN
|Vaasan Palloseura v Seinajoen JK
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|ICE
|Valur Reykjavik v Stjarnan
|Over 1.5
|BET NOW