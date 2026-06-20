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Bet of the Day: Best Saturday Predictions for Today

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:12 - 20 June 2026
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
18:00 WC Netherlands v Sweden Home or draw BET NOW
21:00 WC Germany v Ivory Coast Over 1.5 BET NOW
19:00 ARG Club Olimpo v Kimberley de Mar Del Plata Over 0.5 BET NOW
17:30 CHI Coquimbo Unido v Deportes Iquique Home 2UP BET NOW
16:30 BEL FC Vitebsk v FC Brest Over 1.5 BET NOW
19:00 FAR NSI Runavik v Tofta Itrottarfelag B68 Home win BET NOW
23:00 CHI CD Everton Vina del Mar v San Luis de Quillota Over 1.5 BET NOW
21:00 CHI Deportes Linares v Deportes Rengo Over 1.5 BET NOW
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