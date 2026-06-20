Bet of the Day: Best Saturday Predictions for Today

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|20:00
|WC
|USA v Australia
|Over 1.5
|2-0
|11:30
|AUS
|Spring Hills FC v Bentleigh Greens SC
|Home win
|1-0
|16:00
|LIT
|Kedainiai Nevezis v FK Utenis Utena
|Home win
|3-0
|19:00
|ARG
|Estudiantes de LP Reserve v CA Central Cordoba SE Reserve
|Over 1.5
|3-2
|21:30
|PER
|Alianza Atletico v CD Universidad Cesar Vallejo
|Over 1.5
|2-0
|19:00
|PER
|Asociacion Deportiva Tarma v CSDC Alianza Universidad
|Home win
|3-1
|17:30
|EST
|Viljandi JK Tulevik v FCI Levadia Tallinn
|Under 5.5
|2-3
|17:00
|CHI
|Deportes Temuco v Union Espanola
|Away win
|0-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|WC
|Netherlands v Sweden
|Home or draw
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|21:00
|WC
|Germany v Ivory Coast
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|ARG
|Club Olimpo v Kimberley de Mar Del Plata
|Over 0.5
|BET NOW
|17:30
|CHI
|Coquimbo Unido v Deportes Iquique
|Home 2UP
|BET NOW
|16:30
|BEL
|FC Vitebsk v FC Brest
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|FAR
|NSI Runavik v Tofta Itrottarfelag B68
|Home win
|BET NOW
|23:00
|CHI
|CD Everton Vina del Mar v San Luis de Quillota
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|CHI
|Deportes Linares v Deportes Rengo
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|Belgium v IR Iran
|Home 2UP
|BET NOW
|15:00
|NOR
|Bryne FK v Aasane Fotball
|Home win
|BET NOW
|22:30
|CHI
|Universidad de Chile v Santiago Wanderers
|Home or draw
|BET NOW
|21:00
|PER
|Santos FC Nasca v Ayacucho FC
|Over 1.5
|BET NOW
|18:45
|KUW
|Al Shabab Kuwait v Al Jahra
|Home or draw
|BET NOW
|17:00
|MAL
|Masters FC v Creck SC
|Home win
|BET NOW
|19:30
|ARG
|Cipolletti v Deportivo Rincon
|Over 0.5
|BET NOW
|21:00
|CHI
|CD Provincial Ovalle FC v Real San Joaquin
|Over 1.5
|BET NOW