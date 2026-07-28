Bet of the Day: Best Football Predictions for The Day

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|12:30
|PAR
|Club Guaraní Reserves v Club Sportivo Luqueño Reserves
|Home win
|0-0
|18:00
|SWE
|Vittsjo GIK v Malmo FF
|Away win
|1-0
|23:30
|BRA
|SC Recife PE v Cuiaba EC MT
|Home or draw
|1-1
|19:00
|URU
|Nacional de Montevideo v Colon FC Reserve
|Home win
|7-1
|19:00
|ARG
|CS Barracas v Club El Porvenir
|Over 0.5
|TBD
|18:00
|POL
|Miedz Legnica v Podbeskidzie Bielsko-Biała
|Over 1.5
|1-1
|18:00
|NOR
|Stabaek IF v Hoedd IL
|Home win
|6-0
|23:00
|BRA
|EC Bahia BA v Botafogo Fr RJ
|Home win
|TBD
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:00
|INT
|GNK Dinamo Zagreb v FC Thun
|Home 2UP
|BET NOW
|19:15
|INT
|NK Celje v KF Egnatia Rrogozhine
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|INT
|Shamrock Rovers v FC Ararat-Armenia
|Home or draw
|BET NOW
|17:00
|INT
|Lincoln Red Imps v Mjallby AIF
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|INT
|FC Drita v Floriana FC
|Home 1UP
|BET NOW
|23:30
|BRA
|EC Juventude RS v Avai FC SC
|Over 1
|BET NOW
|21:00
|PAR
|CA Tembetary Ypane v Resistencia SC
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|FAR
|B36 Torshavn v AB Argir
|Home win
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:15
|INT
|Slovan Bratislava v FC Iberia 1999
|Home 2UP
|BET NOW
|18:30
|INT
|Hapoel Be`er Sheva FC v Vikingur Reykjavik
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|INT
|FK Kauno Zalgiris v KI Klaksvik
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Mirassol FC SP v Clube do Remo PA
|Home or draw
|BET NOW
|23:00
|INT
|CR Vasco da Gama RJ v Independiente Medellin
|Over 1.5
|BET NOW
|19:30
|INT
|SK Rapid v FC Santa Coloma
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|ICE
|Fylkir Reykjavik v Volsungur
|Home win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Copenhagen v FC Polissya Zhytomyr
|Over 1.5
|BET NOW