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Bet of the Day: Best Football Predictions for The Day

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:10 - 28 July 2026
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Harambee Starlets Goalkeeper Refuses to Give Up on WAFCON Semi-Final Dream
Harambee Starlets Goalkeeper Refuses to Give Up on WAFCON Semi-Final Dream Image source: FKF
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
19:00 INT GNK Dinamo Zagreb v FC Thun Home 2UP BET NOW
19:15 INT NK Celje v KF Egnatia Rrogozhine Over 1.5 BET NOW
20:00 INT Shamrock Rovers v FC Ararat-Armenia Home or draw BET NOW
17:00 INT Lincoln Red Imps v Mjallby AIF Over 1.5 BET NOW
19:00 INT FC Drita v Floriana FC Home 1UP BET NOW
23:30 BRA EC Juventude RS v Avai FC SC Over 1 BET NOW
21:00 PAR CA Tembetary Ypane v Resistencia SC Over 1.5 BET NOW
19:00 FAR B36 Torshavn v AB Argir Home win BET NOW
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