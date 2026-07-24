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Bet of the Day: Winning Predictions for Today’s Key Fixtures

Adesoji Michael
Adesoji Michael 07:06 - 24 July 2026
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Sabastian Sawe, Mondo Duplantis' World Records Among 7 Ratified by World Athletics
Sabastian Sawe, Mondo Duplantis' World Records Among 7 Ratified by World Athletics
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
16:30 FIN Keupa v FC Vaajakoski/2 Home win BET NOW
23:30 URU Club Nacional de Football v CA Progreso Over 1.5 BET NOW
21:00 ICE Vikingur Reykjavik v Keflavik IF Home 2UP BET NOW
17:30 AUS FC Dornbirn v SV Ried Away 2UP BET NOW
17:00 LIT FA Siauliai v FC Hegelmann Kaunas Over 1.5 BET NOW
16:00 MAC GFK Tikvesh 1930 v FK Arsimi 1973 Over 1.5 BET NOW
19:45 IRE Kerry FC v Finn Harps FC Over 1.5 BET NOW
21:00 PER Alianza Atletico v Los Chankas CYC Over 1.5 BET NOW
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