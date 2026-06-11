Bet of the Day: Winning Predictions for Today’s Key Fixtures

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|16:30
|FIN
|Kultsu FC v Lautp
|Home win
|3-0
|20:15
|ICE
|Haukar Hafnarfjordur v Kormakur/Hvot
|Home or draw
|2-2
|20:15
|ICE
|UMF Tindastoll v KF Fjallabyggd
|Home win
|1-3
|20:45
|INT
|Portugal v Nigeria
|Over 1.5
|2-1
|21:00
|INT
|England v Costa Rica
|Over 2
|3-0
|11:00
|AUS
|New Lambton FC v Broadmeadow Magic FC
|Home win
|3-5
|15:00
|FIN
|Kuopion Palloseura v Vaasan Palloseura
|Over 1.5
|0-0
|10:15
|AUS
|Newmarket SFC v North Pine
|Home win
|PTD
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|Mexico v South Africa
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|ICE
|Ellidi v IH Hafnarfjordur
|Home win
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Vaengir Jupiters v Alafoss
|Home win
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Kubikenborgs IF v Lucksta IF
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Motala AIF FK v IFK Kumla
|Home or draw
|BET NOW
|17:00
|FIN
|Stps v Ips
|Away win
|BET NOW
|14:00
|ZIM
|Scottland FC v Triangle United
|Home win
|BET NOW
|17:00
|EST
|FC Elva v Maardu Linnameeskond
|Home 2UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|Canada v Bosnia & Herzegovina
|Home or draw
|BET NOW
|11:00
|AUS
|Marconi Stallions v Sydney FC Youth
|Home 2UP
|BET NOW
|15:00
|BEL
|FC Isloch v Naftan Novopolotsk
|Home 2UP
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Throttur Reykjavik v HK Kopavogur
|Home or draw
|BET NOW
|20:00
|IRE
|Shelbourne FC v Shamrock Rovers
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|IRE
|Saint Patrick´s Athletic FC v Drogheda United FC
|Home 2UP
|BET NOW
|18:00
|FIN
|Ppj/Lauttasaari v TiPS Vantaa
|Home win
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Osterlen FF v Nosaby IF
|Over 1.5
|BET NOW