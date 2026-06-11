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Bet of the Day: Winning Predictions for Today’s Key Fixtures

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:17 - 11 June 2026
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Timothy Cheruiyot beat Yared Nuguse in a photo finish in Oslo. Image: Wanda Diamond League
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
20:00 WC Mexico v South Africa Over 1.5 BET NOW
21:00 ICE Ellidi v IH Hafnarfjordur Home win BET NOW
20:15 ICE Vaengir Jupiters v Alafoss Home win BET NOW
18:00 SWE Kubikenborgs IF v Lucksta IF Over 1.5 BET NOW
18:00 SWE Motala AIF FK v IFK Kumla Home or draw BET NOW
17:00 FIN Stps v Ips Away win BET NOW
14:00 ZIM Scottland FC v Triangle United Home win BET NOW
17:00 EST FC Elva v Maardu Linnameeskond Home 2UP BET NOW
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