Bet of the Day: Weekend Odds Boost Picks for Smart Punters

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|16:30
|FIN
|Keupa v FC Vaajakoski/2
|Home win
|5-1
|23:30
|URU
|Club Nacional de Football v CA Progreso
|Over 1.5
|TBD
|21:00
|ICE
|Vikingur Reykjavik v Keflavik IF
|Home 2UP
|5-1
|17:30
|AUS
|FC Dornbirn v SV Ried
|Away 2UP
|1-5
|17:00
|LIT
|FA Siauliai v FC Hegelmann Kaunas
|Over 1.5
|0-2
|16:00
|MAC
|GFK Tikvesh 1930 v FK Arsimi 1973
|Over 1.5
|5-1
|19:45
|IRE
|Kerry FC v Finn Harps FC
|Over 1.5
|2-1
|21:00
|PER
|Alianza Atletico v Los Chankas CYC
|Over 1.5
|3-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|15:00
|SCO
|Ayr United FC v Alloa Athletic FC
|Home 2UP
|BET NOW
|15:00
|SCO
|Stenhousemuir FC v Livingston FC
|Over 1.5
|BET NOW
|19:30
|SLO
|FK Zeleziarne Podbrezova v MFK Zemplin Michalovce
|Home or draw
|BET NOW
|14:30
|AUS
|SV Wals-Grunau v Austria Salzburg
|Away win
|BET NOW
|17:00
|AUS
|VfB Hohenems v FC Hertha Wels
|Over 1.5
|BET NOW
|19:15
|POL
|KKS Lech Poznan v KS Cracovia Krakow
|Over 1.5
|BET NOW
|15:00
|SCO
|Montrose FC v Spartans FC
|Home 2UP
|BET NOW
|14:15
|RUS
|FK Akron Tolyatti v FK Zenit Saint Petersburg
|Away 2UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|SER
|FK Macva Sabac v FK Partizan Belgrade
|Away 2UP
|BET NOW
|15:00
|RUS
|Lokomotiv Moscow v RFK Akhmat Grozny
|Over 1.5
|BET NOW
|16:30
|POL
|Widzew Lodz v LKP Motor Lublin
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|NOR
|Sandefjord Fotball v Bodoe/Glimt
|Away 2UP
|BET NOW
|17:00
|AUS
|SV Leithaprodersdorf v FC Admira Wacker Modling
|Away win
|BET NOW
|15:00
|SCO
|St Mirren FC v Dunfermline Athletic FC
|Home or away
|BET NOW
|18:30
|ROM
|AFK Csikszereda Miercurea Ciuc v Fotbal Club FCSB
|Over 1.5
|BET NOW
|15:30
|SWI
|Lugano v FC Vaduz
|Home 2UP
|BET NOW