Advertisement

Bet of the Day: Weekend Odds Boost Picks for Smart Punters

Adesoji Michael
Adesoji Michael 07:49 - 25 July 2026
Add Pulse Sports as a preferred source on Google
Gor Mahia put APR to the sword in their CECAFA Kagame Cup opener. Image: CECAFA
FREE EXPERT TIPS
Advertisement
Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
15:00 SCO Ayr United FC v Alloa Athletic FC Home 2UP BET NOW
15:00 SCO Stenhousemuir FC v Livingston FC Over 1.5 BET NOW
19:30 SLO FK Zeleziarne Podbrezova v MFK Zemplin Michalovce Home or draw BET NOW
14:30 AUS SV Wals-Grunau v Austria Salzburg Away win BET NOW
17:00 AUS VfB Hohenems v FC Hertha Wels Over 1.5 BET NOW
19:15 POL KKS Lech Poznan v KS Cracovia Krakow Over 1.5 BET NOW
15:00 SCO Montrose FC v Spartans FC Home 2UP BET NOW
14:15 RUS FK Akron Tolyatti v FK Zenit Saint Petersburg Away 2UP BET NOW
Advertisement
Advertisement
Share
Subscribe
Advertisement
More from Pulse Sports Kenya
Gor Mahia Boss Justifies Increased Transfer Activity as New Signings Shine on Debut
Football
25.07.2026
Gor Mahia Boss Justifies Increased Transfer Activity as New Signings Shine on Debut
Gor Mahia Coach Reveals How He Plotted APR Demolition One Month Ago
Football
25.07.2026
Gor Mahia Coach Reveals How He Plotted APR Demolition One Month Ago
Bet of the Day: Weekend Odds Boost Picks for Smart Punters
Bet Of The Day
25.07.2026
Bet of the Day: Weekend Odds Boost Picks for Smart Punters
Gor Mahia Send Scary Kagame Cup Warning as They Embarrass Rwandan Giants at Home
Football
24.07.2026
Gor Mahia Send Scary Kagame Cup Warning as They Embarrass Rwandan Giants at Home
Harambee Stars Defender Eyes Big Opportunity Against Liverpool During US Pre-Season Tour
Harambee Stars
24.07.2026
Harambee Stars Defender Eyes Big Opportunity Against Liverpool During US Pre-Season Tour
Legal Expert Warns Senegal's AFCON 2025 Appeal Against Morocco Likely to Fail
AFCON 2025
24.07.2026
Senegal’s Fight to Regain AFCON 2025 Title Gets Clarity as Court Sets Hearing Date for Appeal