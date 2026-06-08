Bet of the Day: Top New Week Accumulator Predictions

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|17:30
|INT
|Denmark v Ukraine
|Home or draw
|2-1
|19:45
|INT
|Croatia v Slovenia
|Home 2UP
|2-1
|21:00
|INT
|Ecuador v Guatemala
|Over 1.5
|3-0
|20:30
|CHI
|CD Antofagasta v Deportes Magallanes
|Home or draw
|0-0
|21:00
|CHI
|Aguara v Futuro FC
|Over 1.5
|2-0
|23:00
|CHI
|Deportes Limache v CD Everton Vina del Mar
|Over 1.5
|0-1
|19:00
|INT
|Kosovo v Andorra
|Home win
|3-0
|16:30
|BOS
|Tomislav Tomislavgrad v FK Tuzla City
|Home win
|4-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:30
|SWE
|Utsiktens BK v FC Rosengaard 1917
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|INT
|Netherlands v Uzbekistan
|Home 2UP
|BET NOW
|20:00
|INT
|Ivory Coast v Cape Verde
|Under 4.5
|BET NOW
|23:00
|URU
|Liverpool Montevideo v Cerro Largo FC
|Home or draw
|BET NOW
|20:10
|INT
|France v Northern Ireland
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|MOR
|Wydad AC v Olympique Club de Safi
|Home 1UP
|BET NOW
|18:00
|SWE
|FC Stockholm Internazionale v Vasalunds IF
|Over 1.5
|BET NOW
|-
|-
|-
|-
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|INT
|Norway v Austria
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|INT
|Slovenia v Germany
|Away win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Hungary v Kazakhstan
|Home win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Latvia v Slovakia
|Away win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Malta v Turkiye
|Away win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Northern Ireland v Switzerland
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|INT
|Sweden v Italy
|Home or away
|BET NOW
|20:00
|INT
|France v Ireland
|Home win
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