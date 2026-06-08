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Bet of the Day: Top New Week Accumulator Predictions

Adesoji Michael
Adesoji Michael 10:14 - 08 June 2026
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Mondo Duplantis Reacts to First Defeat Since 2023 at His Home Diamond League Meeting in Stockholm
Mondo Duplantis Reacts to First Defeat Since 2023 at His Home Diamond League Meeting in Stockholm
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
18:30 SWE Utsiktens BK v FC Rosengaard 1917 Over 1.5 BET NOW
19:45 INT Netherlands v Uzbekistan Home 2UP BET NOW
20:00 INT Ivory Coast v Cape Verde Under 4.5 BET NOW
23:00 URU Liverpool Montevideo v Cerro Largo FC Home or draw BET NOW
20:10 INT France v Northern Ireland Home 2UP BET NOW
19:00 MOR Wydad AC v Olympique Club de Safi Home 1UP BET NOW
18:00 SWE FC Stockholm Internazionale v Vasalunds IF Over 1.5 BET NOW
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