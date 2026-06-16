Bet of the Day: Top Football Picks You Shouldn’t Miss

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|20:00
|WC
|Belgium v Egypt
|Over 1.5
|1-1
|15:00
|URU
|Nacional de Montevideo v Boston River
|Home or draw
|1-2
|18:45
|SWE
|Umeaa FC Akademi v IFK Umea
|Home win
|2-1
|19:00
|URU
|Torque v Central Espanol Reserve
|Over 1.5
|2-1
|19:00
|URU
|Club Oriental de Football v Defensor Sporting
|Over 1.5
|0-2
|19:00
|ARG
|CA Independiente v Boca Juniors
|Away win
|0-1
|16:30
|FIN
|SJK Akatemia v FC Haka Valkeakoski
|Away 1UP
|0-2
|23:30
|BRA
|Maringa FC v Maranhao AC MA
|Home 1UP
|0-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|23:00
|WC
|Iraq v Norway
|Away 2UP
|BET NOW
|20:00
|WC
|France v Senegal
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|GEO
|FC Dila Gori v FC Spaeri
|Home or draw
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Vikingur Reykjavik v KR Reykjavik
|Home 2UP
|BET NOW
|17:00
|EST
|Parnu JK Vaprus v Tallinna FC Flora
|Away win
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|WC
|Portugal v Congo DR
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|WC
|England v Croatia
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|LAT
|FS Jelgava v Ogre United
|Over 1.5
|BET NOW
|16:30
|LIT
|FC Hegelmann Kaunas v Dziugas
|Over 1.5
|BET NOW
|18:30
|SWE
|Utsiktens BK v Aatvidabergs FF
|Over 1.5
|BET NOW
|20:00
|USA
|Oakland Roots SC v Birmingham Legion FC
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|FIN
|IF Gnistan v FC Lahti
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Djurgardens IF DFF v Malmo FF
|Over 1.5
|BET NOW