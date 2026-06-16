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Bet of the Day: Top Football Picks You Shouldn’t Miss

Adesoji Michael
Adesoji Michael 12:47 - 16 June 2026
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Mohamed Salah Denied Historic Birthday Gift as Romelu Lukaku Rescues Belgium Against Egypt
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23:00 WC Iraq v Norway Away 2UP BET NOW
20:00 WC France v Senegal Over 1.5 BET NOW
17:00 GEO FC Dila Gori v FC Spaeri Home or draw BET NOW
20:15 ICE Vikingur Reykjavik v KR Reykjavik Home 2UP BET NOW
17:00 EST Parnu JK Vaprus v Tallinna FC Flora Away win BET NOW
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