Bet of the Day: Today's Picks With Strong Confidence

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|20:00
|WC
|Mexico v South Africa
|Over 1.5
|2-0
|21:00
|ICE
|Ellidi v IH Hafnarfjordur
|Home win
|6-2
|20:15
|ICE
|Vaengir Jupiters v Alafoss
|Home win
|3-1
|18:00
|SWE
|Kubikenborgs IF v Lucksta IF
|Over 1.5
|3-1
|18:00
|SWE
|Motala AIF FK v IFK Kumla
|Home or draw
|0-0
|17:00
|FIN
|Stps v Ips
|Away win
|2-2
|14:00
|ZIM
|Scottland FC v Triangle United
|Home win
|3-0
|17:00
|EST
|FC Elva v Maardu Linnameeskond
|Home 2UP
|3-2
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|Canada v Bosnia & Herzegovina
|Home or draw
|BET NOW
|11:00
|AUS
|Marconi Stallions v Sydney FC Youth
|Home 2UP
|BET NOW
|15:00
|BEL
|FC Isloch v Naftan Novopolotsk
|Home 2UP
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Throttur Reykjavik v HK Kopavogur
|Home or draw
|BET NOW
|20:00
|IRE
|Shelbourne FC v Shamrock Rovers
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|IRE
|Saint Patrick´s Athletic FC v Drogheda United FC
|Home 2UP
|BET NOW
|18:00
|FIN
|Ppj/Lauttasaari v TiPS Vantaa
|Home win
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Osterlen FF v Nosaby IF
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|15:00
|RUS
|FC Sevastopol v Pobeda Khasavyurt
|Home win
|BET NOW
|15:00
|RUS
|PFC Kiziltash Bakhchisaray v Neftyanik Izberbash
|Home win
|BET NOW
|15:00
|FAR
|07 Vestur Sorvagur v Vikingur Gota
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|LAT
|FK Metta / Lu v SK Super Nova II
|Home win
|BET NOW
|22:30
|CHI
|Colo-Colo v Cobresal
|Home win
|BET NOW
|19:30
|ARG
|CSD Flandria v CA Ituzaingo
|Home or draw
|BET NOW
|17:30
|CZ
|FK Arsenal Ceska Lipa v SK Kladno
|Home win
|BET NOW
|17:30
|CHI
|Coquimbo Unido v CD O'Higgins
|Over 1.5
|BET NOW