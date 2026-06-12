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Bet of the Day: Today's Picks With Strong Confidence

Adesoji Michael
Adesoji Michael 12:27 - 12 June 2026
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Benni McCarthy in action for South Africa. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
20:00 WC Canada v Bosnia & Herzegovina Home or draw BET NOW
11:00 AUS Marconi Stallions v Sydney FC Youth Home 2UP BET NOW
15:00 BEL FC Isloch v Naftan Novopolotsk Home 2UP BET NOW
20:15 ICE Throttur Reykjavik v HK Kopavogur Home or draw BET NOW
20:00 IRE Shelbourne FC v Shamrock Rovers Over 1.5 BET NOW
19:45 IRE Saint Patrick´s Athletic FC v Drogheda United FC Home 2UP BET NOW
18:00 FIN Ppj/Lauttasaari v TiPS Vantaa Home win BET NOW
18:00 SWE Osterlen FF v Nosaby IF Over 1.5 BET NOW
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