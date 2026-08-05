Bet of the Day: Today’s Most Trusted Straight Win Predictions

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|18:30
|INT
|PFC Levski Sofia v FC Kairat Almaty
|Over 1.5
|1-0
|17:00
|INT
|Mjallby AIF v Slovan Bratislava
|Over 1.5
|1-2
|19:00
|INT
|Olympiacos v NEC Nijmegen
|Home 1UP
|0-0
|19:45
|INT
|Ipswich Town v Le Havre
|Over 1.5
|1-0
|20:00
|INT
|Shamrock Rovers v KF Egnatia Rrogozhine
|Over 1.5
|3-1
|19:00
|LUX
|FC Una Strassen v FC Victoria Rosport
|Home win
|4-0
|16:30
|BUL
|PFC Montana 1921 v OFC Nesebar
|Home 2UP
|3-1
|11:00
|INT
|Myanmar v Laos
|Home win
|7-2
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:00
|INT
|Fenerbahce Istanbul v Sturm Graz
|Home 2UP
|BET NOW
|20:00
|INT
|Mallorca v PSG
|Away 1UP
|BET NOW
|16:30
|RUS
|FK Spartak Moscow v FC Orenburg
|Home 2UP
|BET NOW
|19:45
|SCO
|Hamilton Academical WFC v Livingston Wfc
|Home win
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Lagarto FC SE v AA Guarany SE
|Home win
|BET NOW
|21:00
|PER
|Universidad San Antonio Abad v Atletico Andahuaylas
|Away win
|BET NOW
|20:00
|INT
|Juventus Turin W v SCU Torreense
|Home 2UP
|BET NOW
|19:30
|INT
|Panathinaikos v FC CSKA 1948
|Home 2UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|16:30
|FIN
|Kultsu FC v Hapk
|Home win
|BET NOW
|19:45
|ENG
|Bristol City v Walsall FC
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|INT
|Bohemians Dublin FC v FC Midtjylland
|Away 2UP
|BET NOW
|23:00
|INT
|Club Sando v SV Broki
|Over 1.5
|BET NOW
|20:15
|ICE
|IR Reykjavik v KF Aegir
|Home 2UP
|BET NOW
|19:30
|INT
|Cavese 1919 v Juve Stabia
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|INT
|FC Thun v Vikingur Reykjavik
|Home 2UP
|BET NOW
|18:00
|INT
|Salzburg v Pafos FC
|Over 1.5
|BET NOW