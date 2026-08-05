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Bet of the Day: Today’s Most Trusted Straight Win Predictions

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:35 - 05 August 2026
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Gor Mahia Captain Sylvester Owino Opens Up on Injury Blow Ahead of Busy Season
Gor Mahia Captain Opens Up on Injury Blow Ahead of Busy Season Image source: Sportpesa Blog
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
19:00 INT Fenerbahce Istanbul v Sturm Graz Home 2UP BET NOW
20:00 INT Mallorca v PSG Away 1UP BET NOW
16:30 RUS FK Spartak Moscow v FC Orenburg Home 2UP BET NOW
19:45 SCO Hamilton Academical WFC v Livingston Wfc Home win BET NOW
23:30 BRA Lagarto FC SE v AA Guarany SE Home win BET NOW
21:00 PER Universidad San Antonio Abad v Atletico Andahuaylas Away win BET NOW
20:00 INT Juventus Turin W v SCU Torreense Home 2UP BET NOW
19:30 INT Panathinaikos v FC CSKA 1948 Home 2UP BET NOW
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Bet of the Day: Today’s Most Trusted Straight Win Predictions