Bet of the Day: Today’s Best Betting Picks From Football Experts

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|21:00
|WC
|Netherlands v Japan
|Over 1.5
|2-2
|13:00
|RUS
|Pobeda Nizhny Novgorod v Rubin-2 Kazan
|Home win
|6-0
|18:00
|RUS
|FC Chertanovo Moscow v Yenisey 2 Krasnoyarsk
|Home win
|3-1
|19:30
|ARG
|Ferro Carril Oeste v CA Acassuso
|Over 1.5
|2-1
|23:30
|BRA
|Volta Redonda FC RJ v AD Confianca SE
|Home or draw
|1-0
|21:30
|PER
|CD Universidad Cesar Vallejo v Alianza Lima
|Over 1.5
|0-0
|21:00
|USA
|Chicago Fire FC II v Inter Miami CF II
|Home 2UP
|3-1
|19:30
|ARG
|CA Patronato Parana v Atletico de Rafaela
|Home or draw
|0-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|Belgium v Egypt
|Over 1.5
|BET NOW
|15:00
|URU
|Nacional de Montevideo v Boston River
|Home or draw
|BET NOW
|18:45
|SWE
|Umeaa FC Akademi v IFK Umea
|Home win
|BET NOW
|19:00
|URU
|Torque v Central Espanol Reserve
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Maringa FC v Maranhao AC MA
|Home 1UP
|BET NOW
|19:00
|URU
|Club Oriental de Football v Defensor Sporting
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|ARG
|CA Independiente v Boca Juniors
|Away win
|BET NOW
|16:30
|FIN
|SJK Akatemia v FC Haka Valkeakoski
|Away 1UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|23:00
|WC
|Iraq v Norway
|Away 2UP
|BET NOW
|20:00
|WC
|France v Senegal
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|GEO
|FC Dila Gori v FC Spaeri
|Home or draw
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Vikingur Reykjavik v KR Reykjavik
|Home 2UP
|BET NOW
|17:00
|EST
|Parnu JK Vaprus v Tallinna FC Flora
|Away win
|BET NOW