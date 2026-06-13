Bet of the Day: Most Profitable Football Bets to Try Today

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|20:00
|WC
|Canada v Bosnia & Herzegovina
|Home or draw
|1-1
|11:00
|AUS
|Marconi Stallions v Sydney FC Youth
|Home 2UP
|0-0
|15:00
|BEL
|FC Isloch v Naftan Novopolotsk
|Home 2UP
|3-1
|20:15
|ICE
|Throttur Reykjavik v HK Kopavogur
|Home or draw
|2-0
|20:00
|IRE
|Shelbourne FC v Shamrock Rovers
|Over 1.5
|2-1
|19:45
|IRE
|Saint Patrick´s Athletic FC v Drogheda United FC
|Home 2UP
|2-0
|18:00
|FIN
|Ppj/Lauttasaari v TiPS Vantaa
|Home win
|1-2
|18:00
|SWE
|Osterlen FF v Nosaby IF
|Over 1.5
|2-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|15:00
|RUS
|FC Sevastopol v Pobeda Khasavyurt
|Home win
|BET NOW
|15:00
|RUS
|PFC Kiziltash Bakhchisaray v Neftyanik Izberbash
|Home win
|BET NOW
|15:00
|FAR
|07 Vestur Sorvagur v Vikingur Gota
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|LAT
|FK Metta / Lu v SK Super Nova II
|Home win
|BET NOW
|22:30
|CHI
|Colo-Colo v Cobresal
|Home win
|BET NOW
|19:30
|ARG
|CSD Flandria v CA Ituzaingo
|Home or draw
|BET NOW
|17:30
|CZ
|FK Arsenal Ceska Lipa v SK Kladno
|Home win
|BET NOW
|17:30
|CHI
|Coquimbo Unido v CD O'Higgins
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|21:00
|WC
|Netherlands v Japan
|Over 1.5
|BET NOW
|13:00
|RUS
|Pobeda Nizhny Novgorod v Rubin-2 Kazan
|Home win
|BET NOW
|18:00
|RUS
|FC Chertanovo Moscow v Yenisey 2 Krasnoyarsk
|Home win
|BET NOW
|19:30
|ARG
|Ferro Carril Oeste v CA Acassuso
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Volta Redonda FC RJ v AD Confianca SE
|Home or draw
|BET NOW
|21:30
|PER
|CD Universidad Cesar Vallejo v Alianza Lima
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|USA
|Chicago Fire FC II v Inter Miami CF II
|Home 2UP
|BET NOW
|19:30
|ARG
|CA Patronato Parana v Atletico de Rafaela
|Home or draw
|BET NOW