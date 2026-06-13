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Bet of the Day: Most Profitable Football Bets to Try Today

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:34 - 13 June 2026
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Five of the most educated coaches at the 2026 FIFA World Cup
Five of the most educated coaches at the 2026 FIFA World Cup
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
15:00 RUS FC Sevastopol v Pobeda Khasavyurt Home win BET NOW
15:00 RUS PFC Kiziltash Bakhchisaray v Neftyanik Izberbash Home win BET NOW
15:00 FAR 07 Vestur Sorvagur v Vikingur Gota Over 1.5 BET NOW
17:00 LAT FK Metta / Lu v SK Super Nova II Home win BET NOW
22:30 CHI Colo-Colo v Cobresal Home win BET NOW
19:30 ARG CSD Flandria v CA Ituzaingo Home or draw BET NOW
17:30 CZ FK Arsenal Ceska Lipa v SK Kladno Home win BET NOW
17:30 CHI Coquimbo Unido v CD O'Higgins Over 1.5 BET NOW
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