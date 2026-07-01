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Bet of the Day: Mid Week Football Betting Tips to Try Today

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:50 - 01 July 2026
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Kylian Mbappe celebrates his goal for France.
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
17:00 WC England v Congo DR Over 1.5 BET NOW
21:00 WC Belgium v Senegal Over 1.5 BET NOW
23:00 ECU LDU Quito v Orense SC Home win BET NOW
17:30 SWE Husqvarna FF v Lidkopings FK Home win BET NOW
17:00 LIT FK Atmosfera v Be1 Nfa Over 1.5 BET NOW
14:00 RUS Zenit Penza v FK Salyut Belgorod Over 1.5 BET NOW
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