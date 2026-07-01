Bet of the Day: Mid Week Football Betting Tips to Try Today

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|18:00
|WC
|Ivory Coast v Norway
|Over 1.5
|1-2
|22:00
|WC
|France v Sweden
|Home 2UP
|3-0
|17:00
|LAT
|FK Liepaja v Ogre United
|Home win
|4-0
|23:30
|BRA
|SER Caxias do Sul v Anapolis FC GO
|Over 1.5
|1-1
|16:00
|LAT
|FK Rigas Futbola Skola v BFC Daugavpils
|Home win
|3-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|WC
|England v Congo DR
|Over 1.5
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|21:00
|WC
|Belgium v Senegal
|Over 1.5
|BET NOW
|23:00
|ECU
|LDU Quito v Orense SC
|Home win
|BET NOW
|17:30
|SWE
|Husqvarna FF v Lidkopings FK
|Home win
|BET NOW
|17:00
|LIT
|FK Atmosfera v Be1 Nfa
|Over 1.5
|BET NOW
|14:00
|RUS
|Zenit Penza v FK Salyut Belgorod
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|16:30
|FIN
|Kultsu FC v Mikkelin Pallo-Kissat
|Home win
|BET NOW
|17:00
|EST
|FC Kuressaare v Tallinna FC Flora
|Away 2UP
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Arborg v KFR
|Home win
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Ulfanir v Hamar
|Away win
|BET NOW
|18:00
|ICE
|Thor Akureyri v KR Reykjavik
|Away 2UP
|BET NOW
|17:00
|FIN
|FC Jazz v KPV Kokkola
|Home win
|BET NOW
|20:00
|WC
|Spain v Austria
|Home 2UP
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Vikingur Reykjavik v KA Akureyri
|Home 2UP
|BET NOW