Bet of the Day: Low-Risk Picks with High Potential

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|21:00
|WC
|France v Morocco
|Over 1.5
|2-0
|19:00
|INT
|HNK Hajduk Split v MSK Zilina
|Home win
|2-0
|23:00
|BRA
|Oeste FC SP v Ibrachina FC SP
|Over 1.5
|0-1
|19:00
|BRA
|America FC SP v Jabaquara AC SP
|Over 1.5
|1-0
|19:00
|INT
|PFC CSKA Sofia v Derry City FC
|Home win
|3-2
|18:00
|INT
|Marsaxlokk FC v FC Pyunik Yerevan
|Over 1.5
|0-3
|18:00
|INT
|FC Dynamo Kyiv v FC Universitatea Cluj
|Over 1.5
|0-0
|18:00
|INT
|FC Sheriff Tiraspol v Aluminij Kidricevo
|Home win
|0-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:00
|ARG
|CA Talleres de Remedios v CSD Flandria
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|ARG
|CA Excursionistas v Comunicaciones
|Over 1.5
|BET NOW
|16:30
|FIN
|Tampere United v SalPa
|Home or draw
|BET NOW
|20:15
|ICE
|UMF Njardvik v UMF Grindavik
|Over 1.5
|BET NOW
|19:45
|IRE
|Cork City FC v Longford Town FC
|Home win
|BET NOW
|11:30
|AUS
|Whittlesea United SC v Kingston City FC
|Home win
|BET NOW
|17:00
|FIN
|Vaasan Palloseura v Seinajoen JK
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|ICE
|Valur Reykjavik v Stjarnan
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|15:00
|ICE
|Volsungur v Afturelding
|Away 2UP
|BET NOW
|19:00
|INT
|Spain v Germany
|Home 2UP
|BET NOW
|15:00
|RUS
|Ryazan VDV v FC Dinamo Moscow
|Over 1.5
|BET NOW
|15:00
|FIN
|IF Gnistan v IFK Mariehamn
|Home 2UP
|BET NOW
|15:00
|SCO
|Queens Park FC v Brora Rangers
|Over 1.5
|BET NOW
|13:00
|CHI
|Chengdu Rongcheng v Chongqing Tonglianglong FC
|Home 2UP
|BET NOW
|15:00
|SCO
|Inverness Caledonian Thistle FC v East Fife FC
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|KAZ
|FK Kaspii Aktau v FC Ordabasy
|Over 1.5
|BET NOW