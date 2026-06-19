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Bet of the Day: Best Weekend Football Predictions For The Day

Adesoji Michael
Adesoji Michael 08:44 - 19 June 2026
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Ivory Coast striker Elye Wahi. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
20:00 WC USA v Australia Over 1.5 BET NOW
11:30 AUS Spring Hills FC v Bentleigh Greens SC Home win BET NOW
16:00 LIT Kedainiai Nevezis v FK Utenis Utena Home win BET NOW
19:00 ARG Estudiantes de LP Reserve v CA Central Cordoba SE Reserve Over 1.5 BET NOW
21:30 PER Alianza Atletico v CD Universidad Cesar Vallejo Over 1.5 BET NOW
19:00 PER Asociacion Deportiva Tarma v CSDC Alianza Universidad Home win BET NOW
17:30 EST Viljandi JK Tulevik v FCI Levadia Tallinn Under 5.5 BET NOW
17:00 CHI Deportes Temuco v Union Espanola Away win BET NOW
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