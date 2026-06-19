Bet of the Day: Best Weekend Football Predictions For The Day

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|17:00
|WC
|Czechia v South Africa
|Home or draw
|1-1
|20:00
|WC
|Switzerland v Bosnia & Herzegovina
|Over 1.5
|4-1
|23:00
|WC
|Canada v Qatar
|Home 2UP
|6-0
|17:00
|LIT
|FC Neptunas Klaipeda v FK Kauno Zalgiris B
|Home 2UP
|2-1
|18:00
|SWE
|Hammarby Talang FF v FC Jarfalla
|Home
|1-1
|19:00
|ARG
|CA Quilmes Reserve v San Martin de San Juan Reserve
|Over 1.5
|6-1
|18:00
|SWE
|IFK Norrkoping DFK v Vaxjo DFF
|Over 1.5
|0-0
|18:00
|SWE
|Solvesborgs GoIF v Rappe GOIF
|Home or draw
|1-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|USA v Australia
|Over 1.5
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|11:30
|AUS
|Spring Hills FC v Bentleigh Greens SC
|Home win
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|16:00
|LIT
|Kedainiai Nevezis v FK Utenis Utena
|Home win
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|19:00
|ARG
|Estudiantes de LP Reserve v CA Central Cordoba SE Reserve
|Over 1.5
|BET NOW
|21:30
|PER
|Alianza Atletico v CD Universidad Cesar Vallejo
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|PER
|Asociacion Deportiva Tarma v CSDC Alianza Universidad
|Home win
|BET NOW
|17:30
|EST
|Viljandi JK Tulevik v FCI Levadia Tallinn
|Under 5.5
|BET NOW
|17:00
|CHI
|Deportes Temuco v Union Espanola
|Away win
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|WC
|Netherlands v Sweden
|Home or draw
|BET NOW
|21:00
|WC
|Germany v Ivory Coast
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|ARG
|Club Olimpo v Kimberley de Mar Del Plata
|Over 0.5
|BET NOW
|17:30
|CHI
|Coquimbo Unido v Deportes Iquique
|Home 2UP
|BET NOW
|16:30
|BEL
|FC Vitebsk v FC Brest
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|FAR
|NSI Runavik v Tofta Itrottarfelag B68
|Home win
|BET NOW
|23:00
|CHI
|CD Everton Vina del Mar v San Luis de Quillota
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|CHI
|Deportes Linares v Deportes Rengo
|Over 1.5
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