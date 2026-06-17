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Bet of the Day: Best Over Predictions for Today

Adesoji Michael
Adesoji Michael 08:21 - 17 June 2026
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Lionel Messi scored a hat-trick as Argentina thrashed Algeria at the World Cup. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
18:00 WC Portugal v Congo DR Over 1.5 BET NOW
21:00 WC England v Croatia Over 1.5 BET NOW
16:00 LAT FS Jelgava v Ogre United Over 1.5 BET NOW
16:30 LIT FC Hegelmann Kaunas v Dziugas Over 1.5 BET NOW
18:30 SWE Utsiktens BK v Aatvidabergs FF Over 1.5 BET NOW
20:00 USA Oakland Roots SC v Birmingham Legion FC Over 1.5 BET NOW
19:00 FIN IF Gnistan v FC Lahti Over 1.5 BET NOW
18:00 SWE Djurgardens IF DFF v Malmo FF Over 1.5 BET NOW
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