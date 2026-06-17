Bet of the Day: Best Over Predictions for Today

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|23:00
|WC
|Iraq v Norway
|Away 2UP
|1-4
|20:00
|WC
|France v Senegal
|Over 1.5
|3-1
|17:00
|GEO
|FC Dila Gori v FC Spaeri
|Home or draw
|3-1
|20:15
|ICE
|Vikingur Reykjavik v KR Reykjavik
|Home 2UP
|2-0
|17:00
|EST
|Parnu JK Vaprus v Tallinna FC Flora
|Away win
|1-2
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|WC
|Portugal v Congo DR
|Over 1.5
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|21:00
|WC
|England v Croatia
|Over 1.5
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|16:00
|LAT
|FS Jelgava v Ogre United
|Over 1.5
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|16:30
|LIT
|FC Hegelmann Kaunas v Dziugas
|Over 1.5
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|18:30
|SWE
|Utsiktens BK v Aatvidabergs FF
|Over 1.5
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|20:00
|USA
|Oakland Roots SC v Birmingham Legion FC
|Over 1.5
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|19:00
|FIN
|IF Gnistan v FC Lahti
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Djurgardens IF DFF v Malmo FF
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|WC
|Czechia v South Africa
|Home or draw
|BET NOW
|20:00
|WC
|Switzerland v Bosnia & Herzegovina
|Over 1.5
|BET NOW
|23:00
|WC
|Canada v Qatar
|Home 2UP
|BET NOW
|17:00
|LIT
|FC Neptunas Klaipeda v FK Kauno Zalgiris B
|Home 2UP
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Hammarby Talang FF v FC Jarfalla
|Home
|BET NOW
|19:00
|ARG
|CA Quilmes Reserve v San Martin de San Juan Reserve
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|SWE
|IFK Norrkoping DFK v Vaxjo DFF
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Solvesborgs GoIF v Rappe GOIF
|Home or draw
|BET NOW