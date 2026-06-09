Advertisement

Bet of the Day: Best Football Tips for Today's Winning

Adesoji Michael
Adesoji Michael 11:07 - 09 June 2026
Add Pulse Sports as a preferred source on Google
FREE EXPERT TIPS
Advertisement
Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
17:00 INT Norway v Austria Over 1.5 BET NOW
17:00 INT Slovenia v Germany Away win BET NOW
18:00 INT Hungary v Kazakhstan Home win BET NOW
18:00 INT Latvia v Slovakia Away win BET NOW
18:00 INT Malta v Turkiye Away win BET NOW
18:00 INT Northern Ireland v Switzerland Over 1.5 BET NOW
18:00 INT Sweden v Italy Home or away BET NOW
20:00 INT France v Ireland Home win BET NOW
Advertisement
Advertisement
Share
Subscribe
Advertisement
More from Pulse Sports Kenya
AFCON 2027
Football
09.06.2026
Tanzania Raises the Stakes in Preparations for AFCON 2027
Harambee Stars Coach Explains Moses Shumah Snub After Sensational Zambian Golden Boot Season
Harambee Stars
09.06.2026
Harambee Stars Coach Explains Moses Shumah Snub After Sensational Zambian Golden Boot Season
Cooper Lutkenhaus: Pretender or Threat to Emmanuel Wanyonyi’s Throne? Oslo Diamond League to Decide
Athletics
09.06.2026
Cooper Lutkenhaus: Pretender or Threat to Emmanuel Wanyonyi’s Throne? Oslo Diamond League to Decide
2026 FIFA World Cup Fixtures: Complete Group Stage Schedule in East Africa Time (EAT)
Football
09.06.2026
2026 FIFA World Cup Fixtures: Complete Group Stage Schedule in East Africa Time (EAT)
Former Harambee Stars Coach Reveals Pressure of Leading Haiti at 2026 World Cup
Football
09.06.2026
Former Harambee Stars Coach Reveals Pressure of Leading Haiti at 2026 World Cup
Bet of the Day: Best Football Tips for Today's Winning
Bet Of The Day
09.06.2026
Bet of the Day: Best Football Tips for Today's Winning