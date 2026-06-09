Bet of the Day: Best Football Tips for Today's Winning

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|18:30
|SWE
|Utsiktens BK v FC Rosengaard 1917
|Over 1.5
|-
|19:45
|INT
|Netherlands v Uzbekistan
|Home 2UP
|-
|20:00
|INT
|Ivory Coast v Cape Verde
|Under 4.5
|-
|23:00
|URU
|Liverpool Montevideo v Cerro Largo FC
|Home or draw
|-
|20:10
|INT
|France v Northern Ireland
|Home 2UP
|-
|19:00
|MOR
|Wydad AC v Olympique Club de Safi
|Home 1UP
|-
|18:00
|SWE
|FC Stockholm Internazionale v Vasalunds IF
|Over 1.5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|17:00
|INT
|Norway v Austria
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|INT
|Slovenia v Germany
|Away win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Hungary v Kazakhstan
|Home win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Latvia v Slovakia
|Away win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Malta v Turkiye
|Away win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Northern Ireland v Switzerland
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|INT
|Sweden v Italy
|Home or away
|BET NOW
|20:00
|INT
|France v Ireland
|Home win
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|16:30
|FIN
|Kultsu FC v Lautp
|Home win
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Haukar Hafnarfjordur v Kormakur/Hvot
|Home or draw
|BET NOW
|20:15
|ICE
|UMF Tindastoll v KF Fjallabyggd
|Home win
|BET NOW
|20:45
|INT
|Portugal v Nigeria
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|INT
|England v Costa Rica
|Over 2
|BET NOW
|11:00
|AUS
|New Lambton FC v Broadmeadow Magic FC
|Home win
|BET NOW
|15:00
|FIN
|Kuopion Palloseura v Vaasan Palloseura
|Over 1.5
|BET NOW
|10:15
|AUS
|Newmarket SFC v North Pine
|Home win
|BET NOW