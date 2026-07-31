Bet of the Day: Accurate Football Predictions You will Find Today

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|19:15
|INT
|Slovan Bratislava v FC Iberia 1999
|Home 2UP
|-
|19:00
|INT
|Gornik Zabrze v Fenerbahce Istanbul
|Over 1.5
|-
|18:00
|INT
|Copenhagen v FC Polissya Zhytomyr
|Over 1.5
|-
|16:00
|INT
|Palermo FC v Iraklis Thessaloniki
|Home win
|-
|19:00
|ICE
|Fylkir Reykjavik v Volsungur
|Home win
|-
|19:30
|INT
|Doncaster Rovers v Wolves
|Over 1.5
|-
|23:30
|BRA
|Goiania EC GO v Gremio Anapolis GO
|Home win
|-
|21:00
|VEN
|Barquisimeto SC v Zamora FC Barinas II
|Over 1.5
|-
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|11:45
|AUS
|Salisbury Inter Reserve v Flinders United Wfc Reserves
|Home win
|BET NOW
|17:00
|POL
|MKS Znicz Pruszkow v Legia Warszawa II
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|INT
|Venezuela v El Salvador
|Home win
|BET NOW
|19:00
|HUN
|Puskas Akademia FC Felcsut v Kisvarda FC
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|AUS
|FC Kitzbuhel v FC Lustenau
|Home win
|BET NOW
|18:00
|CZ
|Sparta Prague v FC Zlin
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|CRO
|GNK Dinamo Zagreb v NK Slaven Belupo
|Home 2UP
|BET NOW
|23:00
|URU
|Montevideo City Torque v Montevideo Wanderers
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|15:00
|FIN
|Nurmijarven Jalkapalloseura v P-Iirot
|Away win
|BET NOW
|19:00
|URU
|Deportivo Maldonado v CA Juventud de Las Piedras
|Home or draw
|BET NOW
|20:00
|CHI
|CD Antofagasta v Union San Felipe
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Atletico Mineiro MG v EC Juventude RS
|Home 2UP
|BET NOW
|19:15
|BUL
|Botev Plovdiv v PFC Cherno More Varna
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|LUX
|FC Progres Niederkorn v AS La Jeunesse D Esch/Alzette
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|RUS
|FK Rostov 2 v Neftyanik Izberbash
|Home win
|BET NOW
|19:00
|ARG
|CA Talleres de Remedios v CA Ituzaingo
|Over 1.5
|BET NOW