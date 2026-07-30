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Bet of the Day: Winning Predictions for Today’s Key Fixtures

Adesoji Michael
Adesoji Michael 08:35 - 30 July 2026
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
19:15 INT Slovan Bratislava v FC Iberia 1999 Home 2UP BET NOW
19:00 INT Gornik Zabrze v Fenerbahce Istanbul Over 1.5 BET NOW
18:00 INT Copenhagen v FC Polissya Zhytomyr Over 1.5 BET NOW
16:00 INT Palermo FC v Iraklis Thessaloniki Home win BET NOW
19:00 ICE Fylkir Reykjavik v Volsungur Home win BET NOW
19:30 INT Doncaster Rovers v Wolves Over 1.5 BET NOW
23:30 BRA Goiania EC GO v Gremio Anapolis GO Home win BET NOW
21:00 VEN Barquisimeto SC v Zamora FC Barinas II Over 1.5 BET NOW
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