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Bet of the Day: Top Football Picks From Trusted Experts

Adesoji Michael
Adesoji Michael 10:45 - 20 August 2026
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Former Commonwealth Games Gold Medallist Jailed in Morocco for Sexual Assault of a Minor
Former Commonwealth Games Gold Medallist Jailed in Morocco for Sexual Assault of a Minor Image source: Guardian
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Betting tips for Tomorrow
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
20:00 EPL Arsenal v Coventry City Home 2UP BET NOW
19:45 GER Hansa Rostock v Stuttgart Away 2UP BET NOW
19:00 FRA USL Dunkerque v Montpellier Over 1.5 BET NOW
19:30 TUR Erzurumspor FK v Galatasaray Istanbul Away 2UP BET NOW
17:00 CZ SFC Opava v FK Fotbal Trinec Over 1.5 BET NOW
17:00 CZ MFK Karvina v FK Viktoria Zizkov Home 2UP BET NOW
19:45 BEL Standard Liege v RAAL La Louviere Home or draw BET NOW
19:15 BUL PFC Cherno More Varna v FC Dunav Ruse Over 1.5 BET NOW
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