Bet of the Day: Top Football Picks From Trusted Experts

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|FC Inter Turku v Copenhagen
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|Besiktas Istanbul v FK Kauno Zalgiris
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|Rangers v FK Jablonec
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|20:00
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|Benfica v AGF Aarhus
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|20:00
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|Braga v FK Austria Wien
|Home 2UP
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|Boca Juniors v CA Central Cordoba SE Reserve
|Over 1.5
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|21:00
|COL
|Independiente Santa Fe v Fortaleza FC
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|FC Rouen v Quevilly-Rouen Metropole
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|Arsenal v Coventry City
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|USL Dunkerque v Montpellier
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|Erzurumspor FK v Galatasaray Istanbul
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|17:00
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|SFC Opava v FK Fotbal Trinec
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|MFK Karvina v FK Viktoria Zizkov
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|19:45
|BEL
|Standard Liege v RAAL La Louviere
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|PFC Cherno More Varna v FC Dunav Ruse
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