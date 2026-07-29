Bet of the Day: Today’s Best Odds Betting Selections

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|19:00
|INT
|GNK Dinamo Zagreb v FC Thun
|Home 2UP
|3-2
|19:15
|INT
|NK Celje v KF Egnatia Rrogozhine
|Over 1.5
|2-2
|20:00
|INT
|Shamrock Rovers v FC Ararat-Armenia
|Home or draw
|2-1
|17:00
|INT
|Lincoln Red Imps v Mjallby AIF
|Over 1.5
|0-0
|19:00
|INT
|FC Drita v Floriana FC
|Home 1UP
|2-1
|23:30
|BRA
|EC Juventude RS v Avai FC SC
|Over 1
|1-0
|21:00
|PAR
|CA Tembetary Ypane v Resistencia SC
|Over 1.5
|0-1
|19:00
|FAR
|B36 Torshavn v AB Argir
|Home win
|1-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:15
|INT
|Slovan Bratislava v FC Iberia 1999
|Home 2UP
|BET NOW
|18:30
|INT
|Hapoel Be`er Sheva FC v Vikingur Reykjavik
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|INT
|FK Kauno Zalgiris v KI Klaksvik
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Mirassol FC SP v Clube do Remo PA
|Home or draw
|BET NOW
|23:00
|INT
|CR Vasco da Gama RJ v Independiente Medellin
|Over 1.5
|BET NOW
|19:30
|INT
|SK Rapid v FC Santa Coloma
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|ICE
|Fylkir Reykjavik v Volsungur
|Home win
|BET NOW
|18:00
|INT
|Copenhagen v FC Polissya Zhytomyr
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:15
|INT
|Slovan Bratislava v FC Iberia 1999
|Home 2UP
|BET NOW
|19:00
|INT
|Gornik Zabrze v Fenerbahce Istanbul
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|INT
|Copenhagen v FC Polissya Zhytomyr
|Over 1.5
|BET NOW
|16:00
|INT
|Palermo FC v Iraklis Thessaloniki
|Home win
|BET NOW
|19:00
|ICE
|Fylkir Reykjavik v Volsungur
|Home win
|BET NOW
|19:30
|INT
|Doncaster Rovers v Wolves
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|BRA
|Goiania EC GO v Gremio Anapolis GO
|Home win
|BET NOW
|21:00
|VEN
|Barquisimeto SC v Zamora FC Barinas II
|Over 1.5
|BET NOW