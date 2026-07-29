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Bet of the Day: Today’s Best Odds Betting Selections

Adesoji Michael
Adesoji Michael 08:04 - 29 July 2026
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Zinedine Zidane is the new France coach. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
19:15 INT Slovan Bratislava v FC Iberia 1999 Home 2UP BET NOW
18:30 INT Hapoel Be`er Sheva FC v Vikingur Reykjavik Over 1.5 BET NOW
17:00 INT FK Kauno Zalgiris v KI Klaksvik Over 1.5 BET NOW
23:30 BRA Mirassol FC SP v Clube do Remo PA Home or draw BET NOW
23:00 INT CR Vasco da Gama RJ v Independiente Medellin Over 1.5 BET NOW
19:30 INT SK Rapid v FC Santa Coloma Home 2UP BET NOW
19:00 ICE Fylkir Reykjavik v Volsungur Home win BET NOW
18:00 INT Copenhagen v FC Polissya Zhytomyr Over 1.5 BET NOW
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