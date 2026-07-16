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Bet of the Day: Smart Betting Picks With Great Value

Adesoji Michael
Adesoji Michael 07:30 - 16 July 2026
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England coach Thoms Tuchel.
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
19:45 INT Ferencvarosi Budapest v FK Vojvodina Novi Sad Home 2UP BET NOW
19:45 INT FK Mornar Bar v Atletic Club d'Escaldes Over 1.5 BET NOW
22:45 ARG Racing Club Avellaneda v Defensa y Justicia Home or draw BET NOW
19:30 INT Glenavon FC v Doncaster Rovers Away win BET NOW
19:00 INT Ballkani v Connah`s Quay Nomads FC Over 1.5 BET NOW
18:30 INT Hamrun Spartans FC v NSI Runavik Home 1UP BET NOW
18:00 INT Vilnius FK Zalgiris v OFK Petrovac Home 2UP BET NOW
17:30 INT FCI Levadia Tallinn v Caernarfon Town FC Home 2UP BET NOW
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