Bet of the Day: Smart Betting Picks With Great Value

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|20:00
|WC
|England v Argentina
|Over 1.5
|1-2
|20:00
|INT
|FK Sutjeska Niksic v FC Kairat Almaty
|Away 1UP
|0-2
|19:15
|INT
|Atert Bissen v KI Klaksvik
|Over 1.5
|1-2
|18:30
|INT
|CS Universitatea Craiova v Maxline Vitebsk
|Home 2UP
|1-0
|23:00
|BOL
|Real Potosi v San Antonio Bulo Bulo
|Home 1UP
|5-0
|19:30
|INT
|FK Decic Tuzi v FK Liepaja
|Over 1.5
|1-2
|16:00
|KAZ
|FC Ordabasy v FC Altai Oskemen
|Home win
|3-1
|15:30
|INT
|KF Malisheva v Vllaznia Shkoder
|Over 1.5
|5-0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|19:45
|INT
|Ferencvarosi Budapest v FK Vojvodina Novi Sad
|Home 2UP
|BET NOW
|19:45
|INT
|FK Mornar Bar v Atletic Club d'Escaldes
|Over 1.5
|BET NOW
|22:45
|ARG
|Racing Club Avellaneda v Defensa y Justicia
|Home or draw
|BET NOW
|19:30
|INT
|Glenavon FC v Doncaster Rovers
|Away win
|BET NOW
|19:00
|INT
|Ballkani v Connah`s Quay Nomads FC
|Over 1.5
|BET NOW
|18:30
|INT
|Hamrun Spartans FC v NSI Runavik
|Home 1UP
|BET NOW
|18:00
|INT
|Vilnius FK Zalgiris v OFK Petrovac
|Home 2UP
|BET NOW
|17:30
|INT
|FCI Levadia Tallinn v Caernarfon Town FC
|Home 2UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|11:30
|AUS
|Melbourne Knights v Brunswick City SC
|Home win
|BET NOW
|12:00
|AUS
|Perth SC v Western Knights SC
|Home win or draw
|BET NOW
|17:00
|BUL
|FK Spartak 1918 Varna v FC CSKA 1948
|Over 1.5
|BET NOW
|23:30
|BRA
|EC Bahia BA v Chapecoense SC
|Home win
|BET NOW
|21:15
|PER
|Sporting Cristal v Deportivo Garcilaso
|Over 1.5
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Haukar Hafnarfjordur v Throttur Vogum
|Home win
|BET NOW
|19:15
|SLO
|NK Celje v Mura Murska Sobota
|Home win
|BET NOW
|18:00
|ICE
|KR Reykjavik v Volsungur
|Home win
|BET NOW