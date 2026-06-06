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Bet of the Day: Top Predictions for International Match Fixtures

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:33 - 06 June 2026
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Harambee Stars Left-Back Slams FKF Premier League Awards After Defender of the Year Snub
Harambee Stars Left-Back Slams FKF Premier League Awards After Defender of the Year Snub
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
18:45 INT Portugal v Chile Home 2UP BET NOW
23:00 INT Brazil v Egypt Over 1.5 BET NOW
14:00 INT Belgium v Tunisia Over 1.5 BET NOW
19:00 INT Albania v Luxembourg Home 1UP BET NOW
21:00 INT Bolivia v Scotland Over 1.5 BET NOW
16:00 INT Ethiopia v Malawi Home or away BET NOW
20:00 INT Panama v Bosnia & Herzegovina Under 3.5 BET NOW
20:00 INT Switzerland v Australia Over 1.5 BET NOW
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