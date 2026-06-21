Bet of the Day: Top Sunday Accumulator Predictions

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|18:00
|WC
|Netherlands v Sweden
|Home or draw
|5-1
|21:00
|WC
|Germany v Ivory Coast
|Over 1.5
|2-1
|19:00
|ARG
|Club Olimpo v Kimberley de Mar Del Plata
|Over 0.5
|0-0
|17:30
|CHI
|Coquimbo Unido v Deportes Iquique
|Home 2UP
|3-0
|16:30
|BEL
|FC Vitebsk v FC Brest
|Over 1.5
|1-2
|19:00
|FAR
|NSI Runavik v Tofta Itrottarfelag B68
|Home win
|1-0
|23:00
|CHI
|CD Everton Vina del Mar v San Luis de Quillota
|Over 1.5
|2-2
|21:00
|CHI
|Deportes Linares v Deportes Rengo
|Over 1.5
|3-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:00
|WC
|Belgium v IR Iran
|Home 2UP
|BET NOW
|15:00
|NOR
|Bryne FK v Aasane Fotball
|Home win
|BET NOW
|22:30
|CHI
|Universidad de Chile v Santiago Wanderers
|Home or draw
|BET NOW
|21:00
|PER
|Santos FC Nasca v Ayacucho FC
|Over 1.5
|BET NOW
|18:45
|KUW
|Al Shabab Kuwait v Al Jahra
|Home or draw
|BET NOW
|17:00
|MAL
|Masters FC v Creck SC
|Home win
|BET NOW
|19:30
|ARG
|Cipolletti v Deportivo Rincon
|Over 0.5
|BET NOW
|21:00
|CHI
|CD Provincial Ovalle FC v Real San Joaquin
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|18:00
|WC
|Argentina v Austria
|Home 2UP
|BET NOW
|22:00
|WC
|France v Iraq
|Over 2.5
|BET NOW
|17:00
|GEO
|FC Telavi v Aragvi Dusheti
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|SWE
|Varbergs BoIS v Landskrona BoIS
|Over 1.5
|BET NOW
|19:00
|ICE
|IBV Vestmannaeyjar v Breidablik Kopavogur W
|Away win
|BET NOW
|20:15
|ICE
|Stjarnan v Fram
|Home win
|BET NOW
|20:15
|ICE
|KR Reykjavik v IA Akranes
|Under 5.5
|BET NOW
|20:00
|IRE
|Shamrock Rovers v Derry City FC
|Home or draw
|BET NOW