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Bet of the Day: Top Sunday Accumulator Predictions

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:24 - 21 June 2026
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Haiti coach Sebastien Migne. Image: Imago
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Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
20:00 WC Belgium v IR Iran Home 2UP BET NOW
15:00 NOR Bryne FK v Aasane Fotball Home win BET NOW
22:30 CHI Universidad de Chile v Santiago Wanderers Home or draw BET NOW
21:00 PER Santos FC Nasca v Ayacucho FC Over 1.5 BET NOW
18:45 KUW Al Shabab Kuwait v Al Jahra Home or draw BET NOW
17:00 MAL Masters FC v Creck SC Home win BET NOW
19:30 ARG Cipolletti v Deportivo Rincon Over 0.5 BET NOW
21:00 CHI CD Provincial Ovalle FC v Real San Joaquin Over 1.5 BET NOW
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